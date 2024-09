Zwiększoną aktywność gryzoni wokół ludzkich siedzib zauważyć można już we wrześniu. Najbardziej problematyczny jest jednak okres między październikiem a lutym. Myszy intensywnie szukają zacisznych i ciepłych miejsc z dostępem do pożywienia, które pozwolą przetrwać im zimowe warunki. Czy mogłyby trafić lepiej niż do naszej spiżarni?

Zanieczyszczają przestrzeń odchodami i są w stanie przegryźć kable, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do pożaru instalacji. Chętnie częstują się zgromadzonymi przez nas zapasami jedzenia, co sprawia, że żywność nadaje się tylko do wyrzucenia. Niestety, mysz w domu to nieproszony gość, którego obecności nie można bagatelizować.