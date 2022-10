Spis treści: 01 Jak najlepiej czyścić mikrofalówkę?

02 Jak wyczyścić mikrofalówkę cytryną?

03 Jak wyczyścić mikrofalówkę sodą?

04 Jak wyczyścić mikrofalówkę octem?

Jak najlepiej czyścić mikrofalówkę?

Jeśli myślisz, że do wyczyszczenia mikrofalówki wystarczy użyć jednego ze środków chemicznych, jesteś w błędzie. Nie jest to wskazane z prostej przyczyny, podgrzanie posiłku w mikrofali, w której użyto chemii, może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Poza tym często takie produkty mają intensywny zapach, który długo utrzymuje się na czyszczonej powierzchni. Dodatkowo podgrzany może przedostać się do potrawy i całkowicie zmienić jej zapach. Co więc zrobić, aby wyczyścić mikrofalówkę od wewnątrz, jakich środków użyć, żeby pozbyć się z niej spalenizny? Co pomoże nam w sytuacji, gdy mikrofala pożółkła? Wypróbujmy sprawdzone, domowe sposoby. Kilka z nich od lat cieszy się popularnością. "To się sprawdza", "Faktycznie pomogło", "Proste, tanie i bez chemii, super" - komentują internauci, którzy przetestowali cytrynę, sodę czy ocet do czyszczenia mikrofali.

Jak wyczyścić mikrofalówkę cytryną?

Sposób na wyczyszczenie mikrofalówki? Wykorzystanie do tego cytryny. I tutaj można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy to przygotowanie mieszanki. Do miski z wodą wystarczy wcisnąć sok z cytryny. Im więcej soku, tym oczywiście uzyskamy lepszy efekt. Tak przygotowaną miksturę wstawiamy do mikrofalówki i podgrzewamy przez kilka minut na najwyższej mocy. Wydobywająca się para wodna pomoże pozbyć się zabrudzeń. Rozpuści też zalegający tłuszcz. Miskę najlepiej zostawić jeszcze po takim "zabiegu" na ok. 10 minut w mikrofali. Para będzie działać dłużej, a my dzięki temu szybciej pozbędziemy się zabrudzeń.

Drugi sposób? Obierz ze skóry cytrynę i pokrój na mniejsze kawałki. Umieść je w misce z wodą, wstaw do mikrofalówki i podgrzej. Schemat działania identyczny, jak w przypadku pierwszego sposobu, efekt także uzyskamy podobny.

Jak wyczyścić mikrofalówkę sodą?

Kolejnym produktem za grosze, który szybko i skutecznie zwalczy brud w mikrofalówce, jest soda oczyszczona. Możemy stworzyć z niej naturalny roztwór. Do miski z wodą wsypujemy 3 łyżki sody i mieszamy. Następnie wkładamy miskę do mikrofalówki i podgrzewamy przez kilka minut. Czynność powtarzamy, jeśli nie udało się usunąć brudu za pierwszym razem. W przypadku zaschniętych zabrudzeń wysypujemy sodę na gąbeczkę i szorujemy brudne miejsca. A na koniec przecieramy wszystko dokładnie suchym ręcznikiem papierowym.

Jak wyczyścić mikrofalówkę octem?

Jeśli zdecydujemy się na wyczyszczenie mikrofalówki octem, to zasada jest taka sama jak w podanych wcześniej sposobach. Najpierw przygotowujemy roztwór (w proporcji 1:1), a później podgrzewamy. Ocet nie tylko zwalczy zabrudzenia, ale też zadziała odkażająco. Nie musimy się też obawiać, że intensywny zapach przejdzie na potrawy. Jeśli dawno nie czyściliśmy mikrofali, warto zacząć właśnie od tej metody.