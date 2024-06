Skąd bierze się kamień w czajniku i jak często go czyścić?

Pachnący nowością czajnik już po kilku tygodniach może wyglądać, jakby przeszedł w kuchni prawdziwą szkołę przetrwania. Odkładający się wewnątrz urządzenia kamień sprawia, że w porannym lub popołudniowym napoju zaczynają pływać dodatki, których wcale byśmy sobie nie życzyli. Długotrwałe użytkowanie wody w urządzeniu sprawia, że wytrącają się z niej związki wapnia oraz magnezu, które odpowiadają za wytworzenie nalotu.

Zauważenie warstwy kamienia w czajniku wcale nie oznacza, że musimy biec do sklepu po całkiem nowe urządzenie. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że posłuży nam jeszcze przez długie lata. Producenci zalecają, by znaleźć czas na odkamienianie sprzętu dwa razy w miesiącu. Możemy w tym celu użyć dedykowanego środka lub zdecydować się na domowy patent. Niezależnie od wybranej metody, poświęćmy czas na kilkukrotne wygotowanie urządzenia czystą wodą, by mieć pewność, że resztki detergentów nie trafią do układu pokarmowego.

Skuteczne odkamienianie czajnika octem

Nie bez powodu w wielu domach bardzo chętnie używa się octu do rozpuszczenia uporczywego kamienia nagromadzonego wewnątrz czajnika. To jedna z najbardziej zaufanych metod, która nigdy nie zawodzi. Jak wykorzystać produkt prawidłowo, by nie zaszkodzić urządzeniu? Zacznijmy od odmierzenia 250 ml octu oraz ½ szklanki wody. Oba płyny wlewamy do czajnika, doprowadzamy do wrzenia i pozostawiamy na godzinę. Kiedy upłynie ostatnia minuta, możemy wylać mieszankę wraz z kamieniem.

Nie zaniedbuj urządzenia - inaczej usterki to tylko kwestia czasu 123RF/PICSEL

Odkamienianie czajnika octem to bez wątpienia patent wyjątkowo skuteczny. Ma jednak jedną małą wadę. Po zastosowaniu pozostawia w czajniku drażniący i dość nieprzyjemny zapach. Zanim zaparzymy pierwszy kubek kawy lub herbaty, postarajmy się kilkukrotnie zagotować w urządzeniu wodę, a następnie wylejmy ją do kranu. Specjaliści uczulają, by nie przekraczać podanych ilości octu, gdyż mogą one uszkodzić wszystkie elementy wykonane z gumy lub plastiku.

Jak domowym sposobem usunąć kamień z czajnika?

Doświadczone panie domu mają zawsze kilka asów w rękawie, które rozprawiają się nawet z najbardziej uporczywym osadem. Ciekawą alternatywą dla specyficznie pachnącego octu będzie zastosowanie jednego z uwielbianych napojów gazowanych, a także resztek po gotowaniu obiadu. Pierwszy patent wymaga od nas zakupienia butelki Coca-Coli, a następnie wlania ok. 300-350 ml płynu prosto do wnętrza urządzenia. Teraz wystarczy dolać jeszcze ok. 100 ml wody i całość zagotować.

Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pozostawiamy miksturę wewnątrz na 30-35 minut. W kolejnym kroku możemy zabrać się do wylewania. Szybko zauważymy, że wylatuje razem z wielkimi płatami kamienia. Alternatywna metoda polega na wrzuceniu garści obierek z ziemniaków na dno czajnika, uzupełnieniu reszty przestrzeni wodą (najlepiej pod górną kreskę) i zagotowaniu. Czynność tę warto powtórzyć kilkukrotnie, do momentu, aż nalot całkowicie zniknie.

