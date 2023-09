Włosi uwielbiają ten delikatny ser. Jedz zamiast żółtego, a wyjdzie ci na zdrowie

Mozzarella to niezwykle delikatny w smaku ser, który można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Jest kluczowym składnikiem pizzy, zapiekanek i innych włoskich przysmaków. Co więcej jest zdrowsza i mniej kaloryczna od tradycyjnego żółtego sera. Dlaczego jeszcze warto jeść mozzarellę i do czego można ją wykorzystać?

Zdjęcie Mozzarella jest kremowa i niezwykle delikatna w smaku. To dlaczego Włosi ją uwielbiają / 123RF/PICSEL