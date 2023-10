Dlaczego czosnek jest taki cenny?

Czosnek nie wszystkim musi przypadać do gustu, a związane jest to z jego ostrym zapachem i aromatem, który długo utrzymuje się nawet wtedy, gdy dawno jesteśmy po jego konsumpcji. To zasługa obecnej w nim allicyny, która zaliczana jest do pochodnych siarki. Związek ten ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego tak cenny jest jesienią i zimą, kiedy trapi nas przeziębienie. Gdy babcia prosiła o zjedzenia dodatkowej porcji czosnku, robiła to w trosce o naszą kondycję.

Sprawdź: Nie przegap istotnego terminu. W sezonie drzewka owocowe obrodzą smakowitymi owocami

Reklama

Czosnek w doniczce: Na co pomoże?

Skoro wiemy już, że czosnek ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, to czas spojrzeć na niego w szerszym zakresie. Może okazać się pomocny wtedy, kiedy zwiększa się wilgotność powietrza w pomieszczeniach. To z kolei sprzyja chorobom grzybowym, które mogą zniszczyć naszą roślinę. Ponadto na powierzchni doniczki czasami może tworzyć się pleśń, która działa niekorzystnie na korzenie. Jeśli chcemy je uchronić przed niszczycielskim działaniem grzyba, wystarczy do każdej doniczki z rośliną, która może być narażona na wykwity, wsadzić ząbek czosnku.

Polecamy: Sygnał alarmowy zaniedbanego skrzydłokwiatu. Reaguj, nim będzie za późno

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Czosnek w proszku i granulowany. Co zawierają gotowe przyprawy? Polsat Cafe

Zafunduj roślinie taką odżywkę

Zastosowanie czosnku jest szersze, niż nam się wydaje. Z tego warzywa można przygotować odżywkę, która wzmocni roślinę i uchroni ją przed atakami szkodników. Wystarczy do litra wody wrzucić kilka rozgniecionych ząbków czosnku i całość odstawić w ciepłe miejsce na dwa dni. Gotową miksturą można podlewać rośliny, które wymagają szczególnej troski, zwłaszcza przed jesienią i zimą.

Mikstura z czosnku może być również przydatna wtedy, kiedy pasożyty już się pojawiły. Warzywo może zniszczyć larwy ziemiórek, a oprysk szczególnie polecany jest wtedy, kiedy na liściach udało się zauważyć przędziorki, mszyce albo wciornastki.

Nie przegap: Sygnał alarmowy zaniedbanego skrzydłokwiatu. Reaguj, nim będzie za późno