Spis treści: Skórka z cytryny na widelcu Szklanka octu na górnej półce Garść sody oczyszczonej na dno Sprawdź i wyczyść filtr Zostaw uchylone drzwiczki po zmywaniu

Skórka z cytryny na widelcu

To jeden z tych trików, które są tak proste, że aż trudno uwierzyć, że działają. Wystarczy kawałek świeżej skórki z cytryny - najlepiej z niewoskowanego owocu. Nadziej ją na ząb widelca i włóż sztuciec do koszyka w zmywarce. Skórka podczas zmywania uwalnia olejki eteryczne, które neutralizują zapachy i odświeżają wnętrze urządzenia. Przy okazji delikatnie odtłuszcza niektóre elementy. Możesz to robić przy każdym cyklu - zmywarka będzie pachnieć świeżo i cytrusowo bez użycia sztucznych odświeżaczy.

Szklanka octu na górnej półce

Ocet to naturalny odkamieniacz i jeden z najskuteczniejszych środków czyszczących, jakie można znaleźć w kuchni. Raz w tygodniu (lub co kilka dni, jeśli masz twardą wodę) wlej szklankę octu do żaroodpornego naczynia i postaw je na górnej półce pustej zmywarki. Uruchom gorący cykl. Ocet poradzi sobie z kamieniem, osadami z detergentu i tłuszczem. To też świetny sposób na wyczyszczenie wnętrza zmywarki bez szorowania.

Garść sody oczyszczonej na dno

Jeśli chcesz dodatkowo odświeżyć zmywarkę i pozbyć się ewentualnych zapachów, użyj sody oczyszczonej. Wysyp 2-3 łyżki na dno pustego urządzenia i uruchom krótki cykl z gorącą wodą. Soda działa usuwa resztki tłuszczu i neutralizuje zapachy. To dobry sposób na szybkie "przepłukanie" zmywarki między dokładniejszymi czyszczeniami.

Soda w kuchni 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Sprawdź i wyczyść filtr

Filtr to miejsce, w którym zatrzymują się resztki jedzenia, tłuszcz i drobne zabrudzenia - i to on najczęściej odpowiada za nieprzyjemny zapach w zmywarce. Jeśli nigdy do niego nie zaglądałeś, pora to zmienić. Wyjmij filtr (zazwyczaj znajduje się na dnie zmywarki), opłucz go pod bieżącą wodą, a jeśli trzeba - przetrzyj szczoteczką. Wystarczy robić to raz na tydzień, żeby uniknąć problemów z zapchaniem i niedomywaniem naczyń.

Zostaw uchylone drzwiczki po zmywaniu

Mały nawyk, duża różnica. Po zakończeniu cyklu nie zamykaj zmywarki szczelnie - zostaw drzwiczki uchylone na kilka centymetrów. Pozwoli to odparować wilgoci, dzięki czemu wewnątrz nie będzie zbierać się zapach stęchlizny. Dodatkowo zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.

