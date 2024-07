W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że to właśnie mieszkańcy odpowiadają za techniczny stan budynku. Wspólnota powinna na bieżąco dokonywać niezbędnych remontów, a w naszym konkretnym przypadku - dbać o rury i regularnie je kontrolować. Jeśli budynek popada w ruinę, to w sytuacji problemów z rurami, odpowiedzialność ponosi cała wspólnota. Warto mieć to na uwadze, bo pewien procent zalań spowodowany jest w blokach właśnie samoistnym pęknięciem pionu.

Wiemy już, ze za zalania spowodowane pęknięciem pionu odpowiedzialność ponosi zarządca i cała wspólnota, ale nie brakuje przypadków, gdy to sąsiad z góry zalewa nasze mieszkanie. Gdy taka sytuacja miała miejsce raz, np. w wyniku awarii pralki, przelania się wody w wannie czy odpadnięcia silikonu przy kabinie prysznicowej , to wystarczy, że sąsiad naprawi szkodę i wypłaci odszkodowanie. W takich przypadkach przydaje się więc ubezpieczenie, zarówno po stronie sąsiada jak i naszej. Taki wydatek to około 100 zł rocznie, a wystarcza on na pokrycie wszystkich szkód, również tych związanych z zalaniem.