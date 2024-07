Kleszcze zaczynają być aktywne, gdy temperatura otoczenia przekracza 5-7 °C . Niestety, oznacza to, że żerują przez większość roku — od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Największe prawdopodobieństwo ataku pojawia się w godzinach porannych oraz popołudniowych. Nie przepadają bowiem za upałem i palącym słońcem.

Z tego powodu kleszcze gromadzą się w miejscach wilgotnych . Zacienione miejsca, gęste zarośla, tereny podmokłe — to lokalizacje, w których ryzyko wkłucia się pajęczaka w ludzką skórę poważnie wzrasta. W dużych ilościach można spotkać je na obszarach przejściowych między dwoma typami roślinności, np. na granicy łąk i lasów . Docierają również do naszych ogrodów, pojawiają się w miejskich parkach.

Zakładanie nakryć głowy dla wielu jest podstawą ochrony przed kleszczami. Przez wiele lat w powszechnej świadomości funkcjonowało przekonanie, że bytują one na drzewach, czekając na wykonanie skoku na potencjalnego żywiciela. Dziś wiadomo, że jest to mit.

Choć wiemy już, że pajęczaki nie atakują z wysokich partii drzew, rośliny te nie pozostają bez znaczenia dla ich życiowego cyklu. Więcej kleszczy bytuje wśród drzew liściastych i w lasach mieszanych ze względu na to, że otoczenie staje się bardziej wilgotne. W przeciwieństwie do lasów iglastych, promienie słońca nie docierają w tak dużym stopniu do dolnych partii roślinności. Opadające liście uzupełniają warstwę ściółki, co stwarza barierę hamującą nadmierne parowanie i wysychanie podłoża.