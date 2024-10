Dopiero uparcie próbowaliśmy wygonić je z ogrodu wiosną i latem, a nagle jesienią wracają ze zdwojoną siłą. Ślimaki do kompostu ciągnie z kilku prostych powodów. Mięczaki te uwielbiają wilgotne, a zarazem ciepłe warunki. Takie bez trudu znajdą w nagrzanym po upalnych wakacjach kompostowniku. Powoli rozkładające się organiczne resztki nie tylko dadzą im bezpieczne schronienie, ale także zapas pokarmu, niezbędny do dalszego rozmnażania. Ich wzmożoną obecność zauważymy zwłaszcza w pojemnikach, w których dominują m.in. obierki z owoców i warzyw, wilgotne liście czy suche gałęzie.

Po dostrzeżeniu ślimaków w kompoście często pada na nas blady strach. Miesiące i lata ciężkiej pracy szybko przesuwają się przed oczami, a w głowie pojawia się myśl o założeniu nowego kompostownika. Okazuje się, że widok intruzów wcale nie powinien być powodem do niepokoju. Specjaliści zaznaczają, że ślimaki w kompoście nie wyrządzają żadnych szkód. Co więcej, przetrawiając materię organiczną, pomagają w przyspieszeniu powstawania kompostu. Ich obecność możemy także potraktować jako cenną wskazówkę.

Co przyciąga ślimaki do kompostu?

Co przyciąga ślimaki do kompostu? 123RF/PICSEL

Jeśli przy regularnym sprawdzaniu kompostownika znajdziemy w nim przynajmniej dwie garście ślimaków, oznacza to, że zawartość jest zbyt mokra. Problem szybko rozwiążemy, dodając do środka suchych liści, trocin, tektury czy połamanych i rozdrobnionych gałązek. W taki sposób zmniejszymy znaczącą przewagę odpadów kuchennych czy trawnikowych. We wbudowanych w ziemię kompostownikach możemy zadbać dodatkowo o przerzucenie całej zawartości, a w kompostowniku bębnowym obrócić go, by ułatwić powietrzu dostęp do głębszych warstw.