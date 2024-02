Poznaj fioletowe ziemniaki!

Fioletowe ziemniaki, zwane również ziemniakami truflowymi, już swoim wyglądem wyróżniają się znacząco od znanych nam bulw. Choć kształt mają niemal identyczny, to wygląd już odbiega za sprawą grubej, brunatnej i niejadalnej skórki. Po rozkrojeniu ukazuje się silnie fioletowe wnętrze, które jest znakiem rozpoznawczym tego warzywa. Fioletowe ziemniaki nie różnią się smakiem, ale jest on bardziej wyrazisty i odczuwalny.

W takim razie, co można przygotować z fioletowych ziemniaków? W zasadzie wszystko to, co z odmian powszechnie dostępnych w Polsce. Ze względu jednak na ich dostępność, raczej podawane są jako dodatki do sałatek albo pojawiają się na talerzu solo - upieczone albo ugotowane.

Co można znaleźć w fioletowych ziemniakach?

Skoro w zwykłych ziemniakach jest to samo, co w zwykłych bulwach, to po co się nimi interesować? Okazuje się, że kolor warzywa ma znaczenie, a odpowiedzialne są za niego barwniki z grupy antocyjanów. Nie tylko nadają charakterystyczną barwę fioletowych ziemniaków, ale także są zaliczane do przeciwutleniaczy. Substancje te mogą redukować stany zapalne, usuwać toksyny i odciążać wątrobę oraz korzystnie wpływać na pracę serca. Co więcej, przeciwutleniacze mają zdolność do redukcji ilości wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych.

Możesz jeść je na zdrowie

Fioletowe ziemniaki mają więcej prozdrowotnych właściwości. To np. zasługa błonnika pokarmowego, czyli naturalnego sprzymierzeńca jelit - to właśnie on pomaga się im oczyszczać i regulować ich pracę, co pomocne jest w czasie żmudnego procesu odchudzania. Warto wiedzieć, że błonnik korzystnie działa także na mikroflorę jelitową, a to sprzyja lepszej odporności, co jest nieocenione jesienią i zimą. Fioletowe ziemniaki to także solidna dawka potasu, a on zapewnia ochronę serca: narząd działa sprawniej, przez co istnieje mniejsze ryzyko występowania dolegliwości kardiologicznych.

Skoro fioletowe ziemniaki nie są trudne w przygotowaniu, może czas się choć trochę do nich przekonać i dać im szansę w naszej kuchni. Podane w sałatce albo wykonane z nich frytki lub chipsy dadzą nowe życie naszym potrawom.

