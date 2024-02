Spis treści: 01 Cukier ważny dla naszego organizmu. Dlaczego glukoza ma takie znaczenie w nocy?

Cukier ważny dla naszego organizmu. Dlaczego glukoza ma takie znaczenie w nocy?

Cukier. Jest obecny w niemal każdym produkcie spożywczym. Nie zawsze jest on niszczycielską siłą dla naszego organizmu, ale należy na niego uważać. Spożywamy go nawet w produktach uchodzących za zdrowe i dostarczających nam także witamin i wartości odżywczych, jak owoce, czy miód.

Kulinarny trend 2024 roku. Jak zdrowa jest kasza gryczana? Jednak powinniśmy zwracać uwagę na ogólną ilość przyjmowanego cukru i ograniczać ten pochodzący chociażby ze słodzonej kawy, czy herbaty. Okazuje się także, że nie bez znaczenia jest pora przyjmowanego w pożywieniu cukru.

Nie bez powodu bada się poziom stężenia glukozy we krwi na czczo, z samego rana. Wtedy wynik może być najbardziej miarodajny i dlatego tak ważne jest odpowiednie żywienie, by z rana nasz poziom glukozy był na dobrym dla naszego organizmu poziomie.

Jakie powinniśmy mieć wskaźniki, badając cukier na czczo? Prawidłowy poziom glukozy na czczo według American Diabetes Association (ADA) nie powinien być wyższy niż 100 mg/dl (5,6 mmol/l). Wynik z przedziału 100-125 mg/dl, informuje o stanie przedcukrzycowym, a wynik powyżej 125 mg/dl to cukrzyca.

Zdjęcie Picie słodzonych napojów na noc nie jest dobrym pomysłem z wielu względów / 123RF/PICSEL

Sam sen jest niezwykle ważny w kontekście glukozy. Między 2 a 3 w nocy dochodzi w organizmie do spadku glukozy, a w reakcji na to, organizm stara się podnieść jej stężenie. Z kolei tuż przed przebudzeniem w ciele zachodzi proces przygotowania organizmu do obudzenia się i trwa on od 3 do 8 rano.

W tym procesie niezbędny jest udział dwóch substancji - insuliny i glukozy. Gdy dochodzi do zaburzenia pomiędzy nimi, pojawia się ryzyko hiperglikemii.

Jak widać, w tych procesach glukoza we współpracy z insuliną powinna osiągać odpowiednie stężenie i aby je utrzymać w normie, nie bez znaczenia jest to, co jemy tuż przed położeniem się spać, bo wtedy dostarczamy organizmowi cukru do tych procesów zachodzących między 2 a 3 w nocy i między 3 a 8 rano.

Kolacja najważniejszym posiłkiem? Pod kątem glukozy z pewnością

Zdjęcie Na kolację zjedz coś lekkiego i z ograniczoną zawartością tłuszczu oraz cukru / 123RF/PICSEL

Osoby, które chcą zatroszczyć się o odpowiedni poziom cukru we krwi, powinny zwracać uwagę na indeks glikemiczny spożywanych produktów. Aby rano otrzymać niski odczyt stężenia glukozy na kolację powinniśmy wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym.

Co więc może znaleźć się na naszym talerzu na ostatni posiłek dnia?

Przede wszystkim warto zjeść kolację na trzy godziny przed położeniem się spać. Wówczas możemy pozwolić sobie na niezbyt tłuste posiłki, bogate nie w cukry, a w chociażby błonnik.

Dobrym pomysłem może być jajko ugotowane na twardo z kromką pełnoziarnistego chleba oraz z pomidorem, czy ogórkiem. Innym pomysłem może być pasta warzywna zjedzona również z pełnoziarnistym chlebem.

Doskonale sprawdzi się też chudy twaróg, czy jogurt z otrębami, czy płatkami owsianymi.

