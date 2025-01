Właściwości kawy z goździkami

Kawa to nie tylko sposób na pobudzenie i poprawę koncentracji, ale także doskonała baza dla zdrowotnych dodatków, takich jak goździki. Te aromatyczne przyprawy nadają napojowi wyjątkowy smak i zapach, a przy tym wzbogacają go o cenne właściwości prozdrowotne. Kawa z goździkami wspomaga trawienie, przyspiesza metabolizm i pobudza perystaltykę jelit, co może pomóc podczas odchudzania. Dodatkowo wspiera układ krążenia, usprawnia przepływ krwi i pomaga regulować poziom cholesterolu.

Pijąc kawę regularnie, możesz opóźnić niekorzystne zmiany w mózgu o osiem lat! 123RF/PICSEL

Regularne picie kawy z dodatkiem goździków może także korzystnie wpływać na odporność. Zawarty w goździkach eugenol działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo oraz przeciwgrzybiczo, co czyni ten napój szczególnie przydatnym w okresie przeziębień i infekcji. Kawa z goździkami to także naturalne wsparcie dla serca i trzustki – przyprawa ta pobudza produkcję insuliny i wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi. Co więcej, jej antyseptyczne właściwości pomagają zniwelować bóle gardła, głowy oraz zębów.

Jak pić kawę z goździkami? Prosty przepis

Przygotowanie kawy z goździkami jest bardzo proste i co ciekawe, można to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiej dodać mielone goździki do kawy podczas jej zaparzania, ale dla uzyskania pełni smaku i aromatu warto użyć całych goździków. Oto przepis na intensywnie pachnący i zdrowy napój:

Składniki:

250 ml wrzącej wody;

2-3 łyżeczki mielonej kawy;

2-4 goździki (mogą być w całości lub rozgniecione);

opcjonalnie mleko, cukier lub miód;

dodatkowo: imbir, cynamon, kardamon lub wanilia.

Sposób przygotowania:

Do wrzącej wody wrzuć goździki i zagotuj. Gorącym naparem zaparz kawę. Przecedź napój, aby pozbyć się resztek przypraw. Jeśli lubisz bardziej wyrazisty smak, dodaj cynamon, kardamon lub imbir. Możesz dosłodzić miodem lub dodać mleko według własnych preferencji.

Tak przygotowana kawa nie tylko świetnie smakuje, ale także rozgrzewa, działa pobudzająco i wspiera organizm na wielu płaszczyznach. To doskonały napój na chłodniejsze dni oraz naturalna alternatywa dla gotowych mieszanek przyprawowych do kawy.

Kawa z goździkami – przeciwwskazania

Choć kawa z goździkami jest pełna korzyści zdrowotnych, nie każdy powinien po nią sięgać. Goździki zawierają olejki eteryczne, które mogą wchodzić w interakcje z lekami i wpływać na ich działanie. W szczególności powinny uważać osoby przyjmujące leki wpływające na krzepnięcie krwi – goździki mogą je osłabiać lub wzmacniać.

Kawa z goździkami nie jest również polecana dla kobiet w ciąży. Zawarty w niej eugenol może działać toksycznie na płód i zwiększać ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu. Ostrożność powinny zachować również osoby zmagające się z chorobami układu pokarmowego – goździki mogą nasilać dolegliwości związane z nadkwasotą lub wrzodami. W razie jakiekolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem tej przyprawy do swojej diety.

Zobacz także:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne