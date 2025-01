Na instagramowym profilu "W kobiecej mocy" pojawił się wpis dotyczący specyficznych "toksyn" domowych, które potrafią zatruć nam życie. Co ciekawe, nie chodzi tu o chemię do sprzątania, czy np. formaldehyd ulatniający się z mebli, ale o rzeczy, które zabierają nam przestrzeń, kradną energię, a nawet zaburzają harmonię i domowy spokój. O jakie "toksyny" chodzi?

To przedmioty, z których już nie korzystamy, nie są nam potrzebne, a czasem nawet zamiast cieszyć, budzą w nas smutek czy niesmak. Gdy pozbędziemy się ich z domu, zyskamy więcej energii do działania i otworzymy przestrzeń na nowe, kreatywne pomysły.

Aby zrobić porządki w swojej przestrzeni, wystarczy podzielić wszystkie rzeczy i przedmioty w domu na te "do naprawy, do wyrzucenia, do sprzedaży lub oddania". Pozbywając się tego, co już nas nie cieszy, nie wspiera energii i radości życia, zrobimy miejsce na nową, dobrą energię, odzyskamy lekkość, spokój i harmonię.