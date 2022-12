Czym myć ramy okienne? Tych błędów unikaj

Mleczko, wybielacz, płyn do naczyń — czym myć ramy okienne? Stosowanie mleczek do czyszczenia jako środka do mycia ram okiennych jest popularnym zjawiskiem w naszym kraju. Tymczasem używając ich, niszczymy powierzchnie na własne życzenie. Mleczko do czyszczenia zawiera drobinki, które odpowiadają za jego właściwości ścierne. Innymi słowy, jeśli używamy tego preparatu do mycia ram, powodujemy powstawanie mikrorys, w które zacznie wnikać brud, przez co czyszczenie ram okiennych będzie jeszcze trudniejsze.



Zdjęcie Silne detergenty mogą uszkodzić ramę okienną / 123RF/PICSEL

Czym myć ramy okienne, jeśli pożółkły? Spora część osób wychodzi z założenia, że uporać się z tym problemem można, polewając je wybielaczem (lub środkiem do czyszczenia toalet na bazie wybielacza) - w końcu zadaniem wybielacza jest wywabianie plam. Wybielacz to silny środek żrący, nie usunie żółci, a jedynie uszkodzi powierzchnię plastiku, w dodatku może spowodować odwrotny do zamierzonego efekt — sprawić, że białe ramy zżółkną. Pojawia się zatem pytanie, jak wyczyścić ramy okienne, by było to dla nich bezpieczne?



Jak wyczyścić ramy okienne? Używaj delikatnych środków

Jak wyczyścić ramy okienne skoro nie można używać ani wybielaczy, ani mleczek? Okazuje się, że najprostsze i najtańsze rozwiązania są w tym przypadku najlepsze. Z większością zabrudzeń poradzą sobie miękka szmatka i czysta woda, a jeśli pojawią się uporczywe plamy, wystarczy rozcieńczyć w wodzie odrobinę płynu do mycia naczyń bądź mydła w płynie. Obydwa środki poradzą sobie z brudem i kurzem, ale jak domyć żółte ramy okienne?

Jak domyć żółte ramy okienne? Pasy z sody używaj ostrożnie

Usunięcie żółtych przebarwień i trudnych zabrudzeń będzie o wiele łatwiejsze, jeśli zastosujesz pastę z sody oczyszczonej. Aby ją przygotować, należy wymieszać sodę oczyszczoną z wodą w proporcji na łyżkę sody około łyżeczki wody. Tak przygotowaną pastą czyścimy miejsca zabrudzeń. Pastę należy stosować jedynie w miejscach zabrudzeń czy pożółknięć.



Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej zasadzie: zamiast dwa razy do roku zastanawiać się jak domyć żółte ramy okienne, warto czyścić jej regularnie, dzięki temu nie będą tak szybko żółknąć.



