Jednym z najprostszych, ale dość czasochłonnym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu, jest powieszenie ubrań na balkonie lub na sznurze w ogrodzie. Świeże powietrze, słońce, a zimą także mróz neutralizują zapachy - nie tylko jedzenia, ale także papierosów czy stęchlizny. Po kilku godzinach ubrania znów będą pachnieć świeżością.

Jak pozbyć się zapachu jedzenia z ubrań? Skuteczne sposoby!

Nic tak dobrze nie neutralizuje nieprzyjemnych zapachów jedzenia na ubraniu jak nieoceniona soda oczyszczona. Soda znana jest ze swoich antybakteryjnych, odświeżających i czyszczących właściwości i z powodzeniem można ją zastosować również po pobycie w restauracji.

Aby przygotować odświeżający preparat, wystarczy umieścić sodę oczyszczoną w papierowym lub bawełnianym woreczku i dokładnie owinąć go sztukami nieświeżej garderoby. Już kilka godzin wystarczy, by ubrania odzyskały świeżość.

Skutecznym sposobem na odświeżenie ubrań bez prania jest także użycie specjalnego odświeżacza do tkanin. Aplikuje się go bezpośrednio na ubranie, a efekt pojawia się już po kilku minutach - ubrania są świeże i pachną czystością.

Tak szybko pozbędziesz się zapachu jedzenia z ubrań. Zaskakujący trik!

Przesiąknięte nieprzyjemnym zapachem jedzenia ubrania możemy potraktować także niską temperaturą. To prosty sposób, który pozwoli nam w krótkim czasie odświeżyć każdą tkaninę. Aby ubrania odzyskały świeżość, wystarczy włożyć je do torebki i wstawić na kilka godzin do zamrażarki. Niska temperatura skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy, a dodatkowo zabija także bakterie. Ten sposób najlepiej sprawdza się w przypadku jeansów czy grubych bluz.

Skuteczny trik na zabicie nieprzyjemnego zapachu z ubrań

Mało znanym, a naprawdę skutecznym sposobem na neutralizację nieprzyjemnych zapachów na ubraniach jest zastosowanie... ziaren kawy. Wystarczy umieścić w torebce kilka świeżych ziaren i brzydko pachnące ubranie. Już po kilku godzinach odzyska ono świeżość i zamiast mieszanką zapachów jedzenia, pachnieć będzie przyjemnie kawą.

Wideo Ekologicznie: Soda oczyszczona w domu