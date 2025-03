Wydasz 8 zł. Najmocniejsze zabrudzenia przestaną być problemem

Oprac.: Tomasz Kromp

Pasty BHP to środki służące do usuwania silnych zabrudzeń. Owe preparaty znajdują zastosowanie w miejscach związanych z przemysłem, rolnictwem czy rzemiosłem, a konkretniej – wszędzie tam, gdzie nietrudno o ciężkie do zmycia zabrudzenia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pasty BHP używać również w warunkach domowych. Jak działają tego typu środki, do czego można je wykorzystać i ile kosztują? Wyjaśniamy.