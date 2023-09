Cięcie pomidorów we wrześniu

Jak przyśpieszyć dojrzewanie pomidorów? To pytanie, które zadają sobie wszyscy właściciele warzywniaków u progu jesieni, by zwiększyć szansę, że pomidory zdążą się zaczerwienić, zanim stanie się na to zbyt zimno. Odpowiedzią na to pytanie może być - cięcie pomidorów we wrześniu. Choć w tym przypadku “cięcie" to zbyt dużo powiedziane, bo cały zabieg polega na odcięciu wierzchołka rośliny.



Dzięki temu pomidory swoje siły witalne, zamiast na wzrost, wykorzystają, by wytwarzać jak największe owoce, które będą szybko rosły. Termin ogławiania pomidorów, bo tak nazywa się zabieg usuwania ich wierzchołków wzrostu, przez różnych specjalistów, bywa różnie oznaczany. Jedni mówią, że należy wykonać go po 10 sierpnia, inni wskazują końcówkę sierpnia. Jeśli do tej pory nie wykonaliśmy cięcia pomidorów, we wrześniu nadal możemy to zrobić - im szybciej, tym lepiej.



Zdjęcie Pomidory dojrzewają we wrześniu dłużej niż latem / 123RF/PICSEL

Zbieranie nie w pełni dojrzałych owoców

Kolejnym sposobem, który może być odpowiedzią na pytanie: jak przyśpieszyć dojrzewanie pomidorów, jest obrywanie nie w pełni dojrzałych owoców, które nabiorą już różowej czy pomarańczowo-czerwonej (w zależności od gatunku) barwy. Takie owoce wystarczy ułożyć na parapecie, a dojrzeją nawet bez dostępu do składników odżywczych. Tymczasem roślina wykorzysta swoją energię na wspieranie dojrzewania kolejnych, jeszcze zielonych owoców.



Obcinanie zarażonych części rośliny

Dojrzewanie pomidorów zakłócają również ich choroby, które sprawiają, że roślina usycha, nim zdążą się zaczerwienić, a nierzadko atakuje też jej owoce. We wrześniu jest już za późno na opryski, bo nim minie okres karencji, może się okazać, że nie skosztujemy już żadnego pomidora. Dlatego warto wykonać zabieg przedłużający życie chorej rośliny. Mowa o cięciu pomidorów we wrześniu, które ma na celu usunięcie wszystkich zakażonych liści i pędów rośliny. Należy też usunąć wszystkie zarażone owoce, by choroba nie rozprzestrzeniała się dalej. Choć ten zabieg nie pomoże naszym rośliną wyzdrowieć, to może opóźnić proces ich usychania na tyle, by pomidory zdążyły się choć lekko zaróżowić.



