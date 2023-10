Spis treści: 01 Olej wylany do toalety równa się awaria

Olej wylany do toalety równa się awaria

Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym? Jedno jest pewne. Wylewając go do zlewu czy toalety, popełniamy ogromny błąd. Większość z nas myśli, że to najbezpieczniejsza opcja. Wyleję do zlewu, spuszczę w toalecie i po kłopocie. A jednak nie. Kłopoty mogą się dopiero zacząć. Jak podkreślają specjaliści, schłodzony olej tężeje, tworząc zatory w rurach. Możemy tym spowodować awarię nie tylko w naszym mieszkaniu, ale i u sąsiadów. Wybicie kanalizacji nie należy do przyjemnych "atrakcji". Co ważne, zakaz wylewania oleju do toalet obowiązuje nie tylko w blokach mieszkalnych czy domach, które podłączone są do sieci kanalizacyjnej. Jeśli korzystasz z szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków, ten zakaz dotyczy również ciebie.

Gorący olej wylany do zlewu-konsekwencje

Podobnie sprawa ma się z wylaniem zużytego, a co gorsza gorącego oleju do zlewu. I na nic zdają się złote rady, aby przed wylaniem tłuszczu z patelni odkręcić na chwilę zimną wodę. Materiał, z którego zostały wykonane rury, ich konstrukcja, mogą tego nie wytrzymać. Wlewanie do nich tłuszczów kuchennych w konsekwencji prowadzi to powstania osadu. A ten może doprowadzić do zatkania czy nawet popękania rur. Najgorszym scenariuszem będzie wtedy zalanie mieszkania.

Dlaczego nie wylewać zużytego oleju do toalety? Wyjaśniają specjaliści

- Nie należy wylewać tłuszczów po smażeniu do ubikacji lub zlewu, bo nie rozpuszczają się one w wodzie i tworzą w rurach trudne do usunięcia zatory, co może prowadzić do zapchania kanalizacji - przypominał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

- Przy niższych temperaturach tłuszcz odkłada się na rurach, zmniejsza ich średnicę, a w połączeniu z innymi odpadami blokuje kanalizację. Powstaje wtedy przykry zapach, a kolejny krok to już wybijające ścieki - informowali także w mediach społecznościowych pracownicy Wodociągów Zielona Góra.

Zdjęcie Pod żadnym pozorem nie wylewaj do toalety zużytego oleju / 123RF/PICSEL

- Tłuszcz wylany do kanalizacji, szczególnie jeśli na swojej drodze napotka inne zapychające odpady, np. chusteczki nawilżające, tworzy tzw. góry tłuszczowe. Z czasem ta góra tłuszczowa obrasta w kolejne warstwy i taki cuchnący twór może zablokować kanalizację, a potem wypchnąć ścieki na ulicę - czytamy na stronie Wodociągi i Kanalizacja Szydłowiec.

Co zrobić ze zużytym olejem po smażeniu kotletów czy frytek?

Zużyty oleje należy najpierw odpowiednio zabezpieczyć. Najlepiej przelać do szczelnego pojemnika. Może być to słoik czy butelka. Tak przygotowany płyn można już wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane (kolor czarny). Innym rozwiązaniem jest wywiezienie go do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Wcześniej jednak lepiej sprawdzić, czy punkt w naszej okolicy przyjmuje tego typu odpadki kuchenne.