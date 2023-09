Spis treści: 01 Jak skutecznie wyczyścić opiekacz do kanapek?

02 Jak wyczyścić toster z zaschniętego sera?

Jak skutecznie wyczyścić opiekacz do kanapek?

Porady Babcie używają go do dzisiaj. Czas przygotowania to jakieś 5 sekund Każde użycie opiekacza i gofrownicy wiąże się zabrudzeniami powstałymi w wyniku przypalenia m.in. resztek sera czy też ciasta. Należy pozbywać się ich natychmiastowo. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie, ponieważ podczas czyszczenia należy uważać, by nie uszkodzić teflonowej powierzchni.

Jak się okazuje, istnieje prosty sposób na wyczyszczenie opiekacza i gofrownicy. Podzieliła się nim TikTokerka, która w sieci posługuje się nazwą "wygodnie_z_basią". Barbara Orzyłowska regularnie dzieli się z internautami poradami dotyczącymi domowych porządków, a ta dotycząca opiekaczy spotkała się ze sporym odzewem użytkowników TikToka.

Zdjęcie Przypalonego sera z tostera można się pozbyć w zaledwie pięć minut / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Viralowy trik na domycie spodu garnka i patelni. Wystarczą dwa składniki

Reklama

Jak wyczyścić toster z zaschniętego sera?

TikTokerka nagrała krótki film, na którym dokładnie pokazała, jak szybko i skutecznie wyczyścić brudne urządzenia. Już na wstępnie zaznaczyła, że teflon nie powinien być w takiej sytuacji potraktowany drucianą szczotką.

By opiekacz i gofrownica lśniły jak nowe, wystarczy przygotować prostą mieszankę z trzech składników - mąki ziemniaczanej, sody oczyszczonej i wody. Następnie płynną masę trzeba wylać na rozgrzany ruszt i zapiekać przez pięć minut.

Po tym czasie zastygniętą masę należy zdjąć. Z łatwością odchodzi od rusztu, a wraz z nią wszelkie przypalone resztki. Ostatnim krokiem jest przetarcie opiekacza lub gofrownicy ręcznikiem papierowym i gotowe.

TikTok

Zobacz także: Rozsyp na kostce brukowej. Trudne plamy nie będą miały do niej dostępu

Porada TikTokerki wzbudziła zainteresowanie internautów. Wielu przyznało, że nigdy nie słyszało o tym sposobie i na pewno go wypróbuje. W komentarzach pojawiły się również podpowiedzi od innych osób. "Ja kładę mokry ręcznik papierowy, zamykam na parę sekund, wycieram i efekt taki sam jak na filmie", "Ja piekę na papierze do pieczenia, nic nie trzeba potem myć" - pisali użytkownicy TikToka.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cholesterol przyczynia się do największej liczby zgonów na świecie. Z powodzeniem redukuje go dieta roślinna Newseria Lifestyle