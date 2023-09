Osadzanie się spalenizny i zabrudzeń na spodzie naszych garnków i patelni jest nieuniknione. Nie oznacza to jednak, że wymagają one wymiany, wręcz przeciwnie! Takie garnki możemy bardzo szybko doczyścić. Okazuje się, że nie potrzebujemy do tego żadnych specjalistycznych środków chemicznych. Wystarczy, że wykorzystamy dwa produkty, które każdy ma w swojej kuchni.

Viralowy trik na umycie przypalonych garnków

Sprytnym trikiem na usunięcie plam podzieliła się Noemi Michalak. Użytkowniczka na swoim instagramowym profilu chętnie dzieli się poradami dotyczącymi sprzątania, a także inspiracjami domowymi. Na jednym z ostatnich filmików pokazała jak szybko usunąć czarny brud ze spodów garnków. Użyła do tego ziemniaka oraz soli. Te dwa składniki w zupełności wystarczą!

Ziemniaka należy przeciąć na pół, a następnie wilgotną stroną jednej z połówek nabrać sól i wyszorować nimi brudne spody garnków, w taki sposób, jakbyśmy robili to szmatką czy gąbką. Już po kilku przetarciach brud zacznie się rozpuszczać.

Jeśli jednak mamy do czynienia z trudnym zabrudzeniem, sól na spodzie naczynia warto pozostawić na całą noc i dopiero rano go wyszorować. Jednakże musimy pamiętać, aby do soli dodać nieco wody, tak aby powstała gęsta papka, która osadzi się na powierzchni.

Prosty przepis na płyn do czyszczenia różnych powierzchni

W poście użytkowniczka podzieliła się również przepisem na skuteczny domowy płyn do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń, również tych z garnków i patelni. Przygotujemy go, mieszając ze sobą:

1 łyżkę oliwy,

1 szklankę wody,

3 łyżki octu,

2 łyżki płynu do naczyń.

Gotowy płyn należy przelać do spryskiwacza. Możemy wykorzystywać go do czyszczenia najróżniejszych powierzchni.

Przygotowanie domowego płynu to świetna alternatywa dla domowej chemii. Dlatego, zanim sięgniemy po sklepowe specyfiki, warto wypróbować to co mamy już w domu.

