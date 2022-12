Spis treści: 01 Jak pozbyć się zapachu smażonej ryby? Przygotuj mleko

Jak pozbyć się zapachu smażonej ryby? Przygotuj mleko

Zapach smażonej ryby jest bardzo intensywny i trudno się go pozbyć. Istnieje jednak kilka trików, które można wykorzystać, by go zneutralizować. Usuwanie zapachu smażonej ryby warto rozpocząć jeszcze przed jej smażeniem. Przede wszystkim należy wybrać świeżą rybę - jej zapach jest wówczas w miarę neutralny. Źle pachnąca ryba jest już nieświeża i nie powinno się jej kupować.

W czym moczyć rybę, aby nie śmierdziała? Po oczyszczeniu i opłukaniu ryby w wodzie warto ją wymoczyć w mleku. To produkt, który znakomicie pochłania zapachy. Wystarczy przed smażeniem moczyć rybę w mleku przez 1,5 godziny. Po tym czasie należy ją ponownie wypłukać i osuszyć ręcznikiem - tym sposobem nie rozpadnie się w czasie obróbki cieplnej.

Nie zapominajmy o otwarciu okna - choćby minimalnie. Włączmy też wentylator w okapie. Dzięki temu poprawi się cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach, a zapach będzie na bieżąco usuwany. Jeśli pozostawimy okno otwarte również chwilę po posiłku, szybciej się go pozbędziemy.

Zdjęcie Sok z cytryny zneutralizuje nieco zapach smażonej ryby / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się zapachu ryby z mieszkania?

Smażenie ryby pozostawia po sobie nieprzyjemny zapach, który trudno usunąć. Wnika on w akcesoria kuchenne i roznosi się po domu. Możemy temu jednak zapobiec. Jak pozbyć się zapachu ryby z mieszkania i co zrobić, aby ten zapach był słabszy?

Jest kilka prostych trików, które można zastosować:

cytryna - możemy skropić rybę sokiem z cytryny i odstawić do lodówki na 1,5 godziny. Po tym czasie jej zapach będzie mniej intensywny w czasie smażenia.

- możemy skropić rybę sokiem z cytryny i odstawić do lodówki na 1,5 godziny. Po tym czasie jej zapach będzie mniej intensywny w czasie smażenia. jabłko - wystarczy położyć połówkę jabłka na patelni w trakcie smażenia, by pochłonęło część nieprzyjemnego zapachu. Owoc podkręci też smak całego dania.

- wystarczy położyć połówkę jabłka na patelni w trakcie smażenia, by pochłonęło część nieprzyjemnego zapachu. Owoc podkręci też smak całego dania. ziemniak - zadziała podobnie jak jabłko. Po obraniu i umyciu należy przekroić ziemniaka na pół i położyć go na patelni w trakcie smażenia. Żeby pochłonął część zapachu ryby, ziemniak musi być jednak surowy.

- zadziała podobnie jak jabłko. Po obraniu i umyciu należy przekroić ziemniaka na pół i położyć go na patelni w trakcie smażenia. Żeby pochłonął część zapachu ryby, ziemniak musi być jednak surowy. ocet, woda i goździki - do wody wymieszanej z 5 łyżkami octu dodajemy kilka goździków i ustawiamy naczynie w kuchni. Rozchodzący się zapach ograniczy nieco aromat smażonej ryby.

- do wody wymieszanej z 5 łyżkami octu dodajemy kilka goździków i ustawiamy naczynie w kuchni. Rozchodzący się zapach ograniczy nieco aromat smażonej ryby. zioła - rybę nacieramy ziołami (na przykład bazylią i majerankiem) i umieszczamy w lodówce na godzinę. Kiedy ten czas upłynie, możemy zabrać się za jej smażenie.

- rybę nacieramy ziołami (na przykład bazylią i majerankiem) i umieszczamy w lodówce na godzinę. Kiedy ten czas upłynie, możemy zabrać się za jej smażenie. cebula - rybę można obłożyć plastrami cebuli i umieścić w lodówce na 1,5 godziny. Jej smak i zapach pochłonie część zapachu ryby.

- rybę można obłożyć plastrami cebuli i umieścić w lodówce na 1,5 godziny. Jej smak i zapach pochłonie część zapachu ryby. gałka muszkatołowa, goździki i cynamon - przyprawy wsypujemy do garnka i mieszamy ze szklanką wody. Dodajemy też kilka łyżek octu. Roztwór gotujemy w czasie smażenia ryby. Sprawi, że po mieszkaniu rozejdzie się przyjemny, korzenny zapach, który zagłuszy smak ryby.

Jak pozbyć się zapachu ryby z samochodu?

Po przewiezieniu ryby ze sklepu do domu, w aucie może utrzymywać się nieprzyjemny zapach. Jak się go pozbyć? Przede wszystkim możemy użyć do tego celu odświeżacza powietrza. Istnieją też profesjonalne produkty, neutralizujące nieprzyjemne zapachy w samochodzie.

Jak pozbyć się zapachu ryby z rąk?

Po przygotowaniu ryby jej zapach zostaje nie tylko na akcesoriach kuchennych i sprzętach, lecz również na skórze dłoni. Jak usunąć zapach ryby z rąk? Wystarczy wykorzystać pastę do zębów lub cytrynę. To produkty, które zazwyczaj są w każdym domu. Zamiast mydłem, umyjmy ręce pastą do zębów lub przetnijmy cytrynę na pół i przetrzyjmy nią dłonie, a następnie je umyjmy. Jej sok zneutralizuje nieprzyjemny zapach ryby.

Zdjęcie Umycie rąk pastą do zębów lub przetarcie ich sokiem z cytryny pomoże pozbyć się zapachu ryby ze skóry / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się zapachu ryby z piekarnika?

Smażona ryba jest bardzo smaczna, jednak równie pyszna jest także ryba pieczona. Po jej przygotowaniu intensywny zapach może unosić się nie tylko w domu, ale również w samym piekarniku. Może być też trudny do usunięcia. Wystarczy jednak przetrzeć jego wnętrze gąbką do naczyń. Używamy do tego ciepłej wody z dodatkiem detergentu.

Następnie miękką ściereczkę nasączamy roztworem sody oczyszczonej i wody, i przecieramy nią wnętrze piekarnika. Pamiętajmy, by zabrać się za to, kiedy już piekarnik ostygnie.

Innym sposobem jest przetarcie wnętrza piekarnika i wszystkich jego elementów aromatem waniliowym. Należy nim natrzeć wszystkie metalowe elementy, jak również blachy, a następnie włączyć na chwilę piekarnik. Ustawmy jednak niską temperaturę.

Jak pozbyć się zapachu ryby z deski do krojenia?

Zapach ryby może pozostać po jej przygotowywaniu na desce do krojenia. Umycie jej czasami nie wystarczy - chyba że oprócz tradycyjnego płynu wykorzystamy również sok z cytryny. Wystarczy po umyciu w gorącej wodzie z płynem przetrzeć naczynia czy deskę do krojenia skórką cytrynową lub przeciętą na pół cytryną. Sok z cytryny powinien poradzić sobie z nieprzyjemnym zapachem.

Jak usunąć zapach ryby z deski do krojenia? Są i inne sposoby. Można wykorzystać na przykład sodę oczyszczoną. Wcieramy ją w deskę, po kilku minutach przecieramy ją gąbką, a następnie spłukujemy wodą. Jeśli zapach jest naprawdę intensywny, możemy wydłużyć ten czas do kilkunastu minut. Można również przygotować roztwór wody i wody utlenionej. Zanurzamy w nim na chwilę deskę. Zapach ryby powinien zniknąć.

Zdjęcie Smażona ryba jest pyszna. Wystarczy dodać na patelnię kawałki jabłka, by również świetnie pachniała / 123RF/PICSEL

