Spis treści: 01 Jak wyczyścić brudne rolety?

02 Czy można prać rolety dzień-noc?

03 Jak odnowić rolety wewnętrzne? Czyszczenie rolet

04 Jak wyczyścić tłuste plamy z rolety dzień i noc?

05 Jak czyścić rolety dzień noc w kasecie?

Jak wyczyścić brudne rolety?

Rolety dzień-noc są zdecydowanie jednym z najpopularniejszych osłon okiennych w ostatnich latach. Pozwalają na częściowe lub całkowite zasłonięcie okna, będąc korzystnym rozwiązaniem dla tych osób, które cenią sobie prywatność i uniwersalne rozwiązania.

Jak każdy inny element wystroju, są jednak narażone na brud. Tak jak firanki czy zasłony pochłaniają kurz, tłuszcz oraz brud i zanieczyszczenia z powietrza. W efekcie już po kilku miesiącach użytkowania mogą zżółknąć lub poszarzeć. Ważne jest więc regularne czyszczenie. Tylko w ten sposób sprawimy, że rolety będą świeże i posłużą nam zdecydowanie dłużej.

Zdjęcie Jak wyczyścić brudne rolety? Wystarczy jeden składnik / 123RF/PICSEL

Czy można prać rolety dzień-noc?

Rolety, podobnie jak inne dekoracje okienne, gromadzą kurz, stając się doskonałym siedliskiem dla roztoczy. Co więcej, delikatny materiał jest podatny na plamy. Niekiedy wystarczy zaledwie dotknąć go palcami, by pozostawić na powierzchni tłusty ślad. Nie pomagają również obecne w mieszkaniu owady.

Wielu z nas, w poszukiwaniu oszczędności czasu, decyduje się na pranie osłon okiennych w pralce. Takich zabiegów należy się jednak wystrzegać. Bardzo łatwo je wówczas uszkodzić. Pamiętajmy, że czyszczenie rolet nie jest czynnością, którą trzeba wykonywać co tydzień. Bez przeszkód możemy robić to co kilka miesięcy, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Najlepiej zdecydować się na generalne czyszczenie rolet w momencie mycia okien. W tym celu wybierajmy jednak nieco pochmurniejsze dni. Mocne słońce mogłoby zaszkodzić namoczonej tkaninie.

Zdjęcie Rolety najlepiej czyścić w momencie mycia okien, nie rzadziej niż dwa razy do roku / 123RF/PICSEL

Jak odnowić rolety wewnętrzne? Czyszczenie rolet

Pierwszym zabiegiem, jaki należy wykonać, jest dokładne odkurzenie rolet za pomocą wąskiej końcówki odkurzacza. Sięgnij po tą, która jest przeznaczona do tkanin, a więc na jej końcu znajduje się miękkie włosie.

Kolejno rozwiń całą roletę i delikatnie ją odkurz, zaczynając od góry i stopniowo przesuwając w dół. Nie naciskaj zbyt mocno - w ten sposób możesz odkształcić lub zniszczyć materiał. Zabieg przeprowadź z obu stron. To doskonała baza do usunięcia kurzu, pajęczyn oraz małych owadów, które mogły wbić się w tkaninę.

Jak wyczyścić tłuste plamy z rolety dzień i noc?

Porady Jak zaplanować wiosenne porządki? Co warto zrobić już teraz? Jeśli na roletach widoczne są plamy po tłuszczu lub po owadach, należy sięgnąć po środek, który bez przeszkód znajdziesz w kuchni. Do ich usunięcia wystarczy mieszanka wody z dodatkiem delikatnego detergentu, na przykład płynu do mycia naczyń.

Domowy środek do czyszczenia rolet przygotujesz mieszając ze sobą 2 szklanki ciepłej wody, 1 szklankę płynu do mycia naczyń oraz łyżkę proszku do prania. Kolejno nasącz gąbkę roztworem i przebieraj zabrudzone miejsca. Pozostaw do wyschnięcia. Wystrzegaj się jednak mocnego szorowania. W ten sposób tylko o krok od zniszczenia rolety.

W przypadku starych, zaschniętych plam konieczne będzie powtórzenie tego zabiegu. Roletę można zwinąć dopiero wtedy, kiedy będzie całkowicie sucha.

Jak czyścić rolety dzień noc w kasecie?

Rolety w kasecie i z prowadnicami czyści się nieco trudniej niż te niezabudowane. Pomoże jednak ten sam sposób. Zabieg będzie wymagał od nas nieco więcej cierpliwości.

