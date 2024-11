Podwyżki cen energii. W 2025 roku zapłacimy więcej za ogrzewanie

Wzrost cen energii to temat, który budzi niepokój w wielu gospodarstwach domowych. Chociaż obecnie ceny prądu są zamrożone, od stycznia 2025 roku mechanizm zabezpieczający przestanie działać, co oznacza, że spółki energetyczne będą mogły podnieść stawki za energię. W 2025 roku w naszych rachunkach za prąd powróci tzw. opłata mocowa (opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), co w skali roku może oznaczać nawet kilkaset złotych więcej do zapłaty.

Eksperci z portalu WysokieNapiecie.pl wyliczyli, że przeciętne gospodarstwo domowe, zużywające około 2000 kWh rocznie, zapłaci za prąd o 20 proc. więcej. To wzrost z 190 zł miesięcznie do 230 zł, co w skali roku daje dodatkowe 480 zł. W obliczu takich podwyżek każda metoda na oszczędzanie może mieć duże znaczenie dla domowego budżetu.

Straty ciepła w domu. TikTokerka pokazała jak ich uniknąć

Lyd Sear, użytkowniczka TikToka, pokazała, jak zminimalizować straty ciepła, a co za tym idzie - obniżyć koszty ogrzewania. Jej metoda jest skierowana szczególnie do osób, które mają drewniane podłogi. Okazuje się, że przez szpary między panelami, które często występują w starszych budynkach lub mniej starannie wykończonych mieszkaniach, ciepło ucieka w bardzo prosty sposób.

Ciepło ucieka przez nie bardzo łatwo, co sprawia, że mieszkanie się oziębia i trzeba zapłacić więcej za ponowne ogrzewanie stwierdziła Lyd Sear w swoim nagraniu, które zdobyło dużą popularność.

Na szczęście znalazła prosty sposób na zaradzenie temu problemowi - uszczelnienie szczelin między panelami. To szybkie i niedrogie rozwiązanie, które każdy może zastosować w swoim domu.

Szpary pomiędzy panelami mogą przyczyniać się do szybszej utraty ciepła w pomieszczeniach

Jak uszczelnić szpary w podłodze? Jest na to prosty i tani sposób

W swoim filmie Lyd Sear pokazuje krok po kroku, jak uszczelnić szpary między panelami za pomocą specjalnej uszczelki piankowej, dostępnej w większości sklepów budowlanych.

Taki materiał wystarczy precyzyjnie wcisnąć w szczeliny za pomocą wąskiego narzędzia. W ten prosty sposób zablokujemy ucieczkę ciepła, co pomoże nam obniżyć wartość rachunków za energię.

Ten prosty i tani sposób na oszczędzanie spotkał się z dużą aprobatą internautów, jednakże w komentarzach pod filmem pojawiła się też bardzo ważna uwaga. Niektórzy użytkownicy TikToka przypominali o konieczności zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ponieważ zablokowanie naturalnej wymiany powietrza może prowadzić do problemów, takich jak wilgoć czy pleśń. Jeśli więc wykorzystamy tę metodę uszczelniania mieszkania, zadbajmy o odpowiednią wentylację oraz regularne wietrzenie pomieszczeń.

Szczelność podłogi to nie wszystko. Oto co jeszcze warto zrobić, by obniżyć rachunki

Oprócz uszczelnienia podłogi w sezonie grzewczym warto pamiętać o zadbaniu o szczelność okien. To jeden z najważniejszych czynników, dzięki któremu w naszym domu może utrzymywać się wysoka temperatura niskim kosztem.

W większości ram okiennych znajdziemy system regulujący docisk uszczelki. To właśnie za jego pomocą możemy przełączyć nasze okna na "tryb zimowy". Jak to zrobić?

Po otwarciu skrzydła okna musimy zlokalizować ukrytą w jego ramie metalową śrubę. Do jej uregulowania musimy wybrać odpowiednie narzędzie - może się ono różnić w zależności od rodzaju śruby. Do tego zadania potrzebny może być śrubokręt, klucz imbusowy lub kombinerki. Za pomocą dopasowanego narzędzia wystarczy przekręcić metalową śrubę w skrzydle okna tak, aby obróciła się o 90 stopni.

Dzięki temu prostemu trikowi śruba w ramie okiennej będzie mocniej dociskać uszczelkę i tym samym słabiej przepuszczać powietrze.

Śruba

