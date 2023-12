Stwórz domowy środek czystości

Zapewne każdy z nas ma w domu pokaźny zapas środków czystości, ale czasami możne ich zabraknąć w najmniej oczekiwanym momencie albo po prostu z nich rezygnujemy na rzecz ekologicznych preparatów. Wiadomo już, że ocet spirytusowy jest najbardziej wszechstronny i chyba nie istnieją powierzchnie, które nie mogą być niego porządnie wyczyszczone. Niestety, jego zapach może niektórych zniechęcać, ale nie warto się zrażać, ponieważ można ją zneutralizować. W tym przypadku idealnie sprawdzą się skórki z cytrusów. Wystarczy pokroić je na mniejsze kawałki, wrzucić je do butelki ze spryskiwaczem i całość uzupełnić octem.

Jeśli skorzystamy włącznie ze skórek z cytryny, to uzyskamy środek, który będzie miał także właściwości wybielające, co może się przydać w przypadku starych, brudnych i poszarzałych fug.

Włóż do szafy!

Skórki z cytrusów warto zbierać, aby wykonać zapachowe zawieszki do szafy. Ich obecność w garderobie nie tylko pozwoli na odświeżenie aromatu naszych ubrań, ale także pomogą pozbyć się moli odzieżowych, które mogą uszczuplić naszą kolekcję stylizacji. Jak je wykonać? To łatwe: Wystarczy przygotować małe, lniane lub bawełniane woreczki, do których wkładamy skórki cytrusów. Teraz nie pozostaje nic innego, jak umieścić nasze zapachowe zawieszki w zakamarkach szafy.

Odświeżacz powietrza

Jeśli zapach w naszym domu nie należy do najprzyjemniejszych, to czas to zmienić i jest na to łatwy sposób. Wystarczy do garnka z wodą wrzucić skórki z cytrusów, goździki, cynamon i np. aromat do ciast. Teraz zawartość doprowadzić do wrzenia, a później przelać do mniejszych miseczek i ustawić w różnych miejscach domu, np. w pobliżu kaloryferów.

Zamiast wyrzucać skórki cytrusowe do kosza, można z nich przygotować aromatyczny dodatek do deserów. Idealnie sprawdzi się w przypadku świątecznych ciast, ale można dodawać go do napojów, sałatek, mięs, a także jako ozdoba talerza. Jak przygotować skórki cytrusowe? Można zetrzeć je na tarce, skorzystać ze specjalnego nożyka albo po prostu dokładnie obrać i posiekać. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to fakt, by nie korzystać z białych części owocu, tzw. albedo, ponieważ ma gorzki smak.

