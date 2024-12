Zżółknięte firanki wyglądają brzydko i są siedliskiem brudu i bakterii. Pierz je przynajmniej raz na kwartał

Do wybielenia tkanin użyj sody oczyszczonej czy skorupek jaj. To delikatne i ekologiczne środki

Wyprane firanki najlepiej od razu rozwiesić i pozostawić do wyschnięcia

Jak często prać firanki?

Częstotliwość prania firanek uzależniona jest od kilku czynników. Jeśli domownicy palą tytoń w domu, wtedy żółty osad osiada się na tkaninach. Te stają się mało efektowne i mogą przykuwać uwagę gości. Jeśli ten problem ciebie nie dotyczy, firanki możesz prać raz na dwa lub trzy miesiące.

W czym moczyć firanki przed praniem?

Nim sięgniesz po chemiczne środki wybielające, postaw na domowe produkty. Sól ma właściwości czyszczące i świetnie sprawdzi się do prania zżółkniętych firan. Wystarczy, że do miski nalejesz ciepłej wody i wsypiesz dwie łyżki soli kuchennej. Dodaj trochę płynu do płukania, by pranie ładnie pachniało. Poczekaj kilka minut, aż sól się rozpuści i zanurz w mieszance brudne tkaniny. Pozostaw je w roztworze przynajmniej na trzy godziny. Dzięki temu zabrudzenia zejdą z łatwością, a firanki znowu będą śnieżnobiałe. Po upływie czasu wrzuć je do pralki i włącz funkcję wirowania. Następnie rozwieś tkaniny na karniszu, by swobodnie wyschły i nie były pomięte.

Aspiryna do prania firanek

Jak się okazuje, aspiryna przydaje się nie tylko w czasie przeziębienia. To preparat, który warto mieć pod ręką, gdy planujesz pranie firanek. Ma działanie wybielające, więc szybko usunie żółte ślady z tkanin. Jak prać firanki w aspirynie? Podobnie jak w powyższym przykładzie. Do miski z wodą nalej ciepłej wody i rozpuść w niej trzy tabletki aspiryny. Następnie zamocz w niej tkaniny i zostaw na kilka godzin. W tym czasie firany odzyskają biel i będą wyglądać jak nowe. Na koniec wypierz je w tradycyjny sposób.

Pranie firanek sodą oczyszczoną

Soda ma właściwości ścierające, wybielające i lekko żrące. Dzięki temu bez większego trudu poradzi sobie z poszarzałymi firankami. Tuż przed praniem namocz tkaniny w wodzie z dodatkiem trzech łyżek stołowych sody. Zostaw je w mieszance na dwie godziny i poczekaj, aż specyfik zacznie działać. Na koniec wrzuć je do pralki i wybierz delikatny program piorący. Firanki znowu będę jak nowe.

Jak długo moczyć firanki w proszku do pieczenia?

Przed świętami wszyscy zabierają się za domowe wypieki. W między czasie warto pomyśleć nad wypraniem brudnych firanek. Tym bardziej wtedy, gdy ich kolor pozostawia wiele do życzenia. Do wanny nalej ciepłej wody i dodaj dwie łyżki proszku do pieczenia. By tkaniny pachniały ładniej i stały się jeszcze bielsze, dolej kilka kropel olejku eterycznego. Pozostaw je w takiej mieszance przed kilka godzin, a na koniec dokładnie wypłucz. Zobaczysz, jak spektakularne efekty przynoszą najprostsze rozwiązania. Firanki susz równomiernie rozłożone na suszarce lub od razu powieś.

Jak skutecznie wybielić poszarzałe firanki? Użyj skorupek jaj

Ostatnią propozycją są skorupki jajek, które mają moc wybielania. Dlatego nie wyrzucaj ich do kosza, gdy szykujesz się do prania firanek. Jak je zastosować? Umieść je w wełnianym woreczku i włóż do pralki razem z tkaninami. Dodaj delikatny preparat piorący (sprawdzą się płatki mydlane) i ustaw odpowiedni program piorący. Na koniec dobrze odwirowane firanki rozwieś na karniszu i pozwól im swobodnie wyschnąć. Możesz uchylić na kwadrans okno, by w pomieszczeniu nie panowała zbyt wysoka wilgotność powietrza. Nie zapomnij na ten czas zakręcić kaloryfera.

