Co zrobić, żeby kwiaty dłużej stały w wazonie?

Porady Suszony czosnek do storczyka. Roślina zakwitnie, jak nigdy wcześniej Bukiet kwiatów to nie tylko idealny pomysł na prezent, ale przy okazji świetny element dekoracyjny, który dodaje uroku całemu wnętrzu. Warto mieć na uwadze, że kwiaty zaleca się ścinać rano i to tylko te, które nie są do końca rozwinięte. Poza tym najlepiej robić to pod skosem, by ułatwić proces pobierania wody.

Zanim wstawimy kwiaty do wazonu, trzeba go dokładnie umyć. To jednak niejedyna zasada, która przedłuża ich trwałość.

Istotna jest codzienna wymiana wody. Trzeba pamiętać, że powinna mieć temperaturę pokojową. Wkładając kwiaty do wody, należy także uważać, by nie zanurzyć w niej liści. To przyspiesza ich gnicie i skraca trwałość rośliny.

Ważną kwestią jest również stanowisko. Wazon najlepiej postawić w chłodnym, zacienionym miejscu. Pełne słońce zdecydowanie szkodzi ciętym kwiatom. Podobnie jak stawianie ich obok owoców. Wytwarzany przez nie etylen przyspiesza proces więdnięcia.

Wsyp cukier do wazonu. Prosty sposób na cięte kwiaty w wazonie

Chcąc by kwiaty w wazonie wytrzymały znacznie dłużej niż zwykle, to oprócz zastosowania wymienionych wyżej porad warto wykorzystać pewien domowy sposób. Przed włożeniem kwiatów do wazonu wystarczy wsypać do niego łyżeczkę cukru, następnie wlać wodę, dokładnie wymieszać i gotowe. To prosty sposób na wzmocnienie rośliny i przedłużenie jej trwałości. Trzeba jednak uważać z ilością cukru. Już nawet nieco więcej niż łyżeczka może być przesadą. Wówczas powstanie środowisko idealne do rozwoju bakterii, które przyspieszą więdnięcie.

Wiele osób poleca również odżywiać cięte kwiaty w wazonie za pomocą kwasku cytrynowego. Stosują się go zazwyczaj w proporcji pół łyżeczki na litr wody. Pomocne może okazać się również wrzucenie monety z mosiądzu oraz wkruszenie do wazonu tabletki aspiryny.

