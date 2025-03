Wystarczy jedna tabletka na dwa litry wody. Tak przedłużysz trwałość goździków

Oprac.: Anna Czowalla

Goździki od wieków kojarzą się z elegancją i niezwykłą trwałością. Te intensywnie pachnące kwiaty wnoszą do wnętrza nie tylko kolor, ale i subtelny, nostalgiczny nastrój. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą przetrwać nawet do dwóch tygodni. Wymagają jednak kilku prostych zabiegów, by mogły w pełni rozkwitnąć i zachować świeżość. Oto sprawdzone metody, które pozwolą ci przedłużyć trwałość goździków w wazonie.