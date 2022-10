Spis treści: 01 Pleśń w doniczce - przyczyny

02 Pleśń w doniczce - jak usunąć?

03 Pleśń w doniczce - domowe sposoby

04 Pleść w doniczce? Domowa przyprawa zlikwiduje ją raz na zawsze!

Pleśń w doniczce - przyczyny

Pleśń w doniczce pojawia się dość często, szczególnie w okresie od jesieni do wiosny. Sprzyja temu:

wysoka wilgotność powietrza

mało światła

szczelnie zamknięte okna

nadmierna wilgotność podłoża

Porady Podlej je wodą z mlekiem. Te kwiaty to uwielbiają Pleść przypomina trochę biały, brązowy lub szaro - bury puch i czasem jest mylona ze specyficznym, wapiennym osadem, który powstaje na obrzeżach doniczki w wyniku podlewania rośliny zbyt twardą wodą. Taki osad nie jest jednak groźny, w przeciwieństwie do pleśni, która może przyczynić się nawet do obumarcia rośliny!

W początkowej fazie pleśń w doniczce pojawia się w kilku miejscach, ale niestety szybko się rozmnaża i w krótkim czasie może zająć całą powierzchnię podłoża.

Przyczyną powstawania pleśni mogą być także zbyt szczelne doniczki. Dodatkowo, jeśli są one umieszczone w osłonkach bez otworu odpływowego, to nadmiar wody nie może odpłynąć i powoduje szybki rozwój pleśni.

Pleśń w doniczce - jak usunąć?

Najprostszym i skutecznym sposobem na usunięcie pleśni z doniczki jest po prostu zastosowanie odpowiednich środków grzybobójczych. Takie środki zakupić można w większości sklepów ogrodniczych lub w supermarkecie - należy jedynie pamiętać, by aplikować je zgodnie z informacją na opakowaniu.

Przed każdym zabiegiem odgrzybiającym należy usunąć delikatnie wierzchnią warstwę podłoża doniczki, spulchnić glebę i dopiero wtedy użyć środka w proporcjach zalecanych przez producenta.

Zdjęcie Drożdże i czosnek pomogą pozbyć się pleśni / 123RF/PICSEL

Pleśń w doniczce - domowe sposoby

Pleśń z doniczki można usunąć także z pomocą prostych, domowych sposobów. Mocne działanie przeciwbakteryjne wykazuje np. czosnek. By zlikwidować pleśń w doniczce, wystarczy pokroić ząbki czosnku na malutkie kawałeczki i powbijać je w ziemię. Czosnek zacznie działać już po kilku godzinach.

Podobne działanie wykazują drożdże, które nie tylko pomogą zlikwidować pleśń, ale dodatkowe odżywią roślinę witaminami i minerałami. By przygotować skuteczny nawóz z drożdży, wystarczy zalać pięć dkg drożdży pięcioma litrami mocno ciepłej wody. Tak powstałym, wystygniętym roztworem należy regularnie podlewać zaatakowaną przez pleśń roślinę.

Pleść w doniczce? Domowa przyprawa zlikwiduje ją raz na zawsze!

Zdjęcie Cynamon na pleśń w doniczce / 123RF/PICSEL

Najprostszym, domowym sposobem na pozbycie się pleśni z doniczki jest jednak posypanie ziemi popularną przyprawą, którą większość z nas ma zawsze w domu. Chodzi o cynamon, który nie tylko świetnie smakuje, ale ma także silne właściwości grzybobójcze.

By wspomóc roślinę w walce z pleśnią, wystarczy wsypać łyżeczkę mielonego cynamonu do doniczki, można także wymieszać go z wierzchnią warstwą gleby. Przed rozsypaniem cynamonu w doniczce, należy dokładnie zebrać warstwę białej pleśni z powierzchni.

WAŻNE: Najprostszym sposobem na walkę z pleśnią w doniczce, jest jej zapobieganie. By pleśń nie wróciła, należy:

w okresie zimowym ograniczyć podlewanie roślin doniczkowych

zadbać o to, by doniczki miały otwór w dnie, co umożliwi odprowadzanie wody

wyposażyć doniczki w podstawki.

