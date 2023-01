Spis treści: 01 Ziemiórki: Jak wyglądają?

02 Ziemiórki: Gdzie występują najczęściej?

03 Jakie rośliny atakują ziemiórki?

04 Ziemiórki: Jak się ich pozbyć?

05 Ekologiczny i skuteczny sposób na ziemiórki!

Ziemiórki: Jak wyglądają?

Ziemiórki to malutkie owady, żyjące w naturze w wilgotnych górskich lasach, również w Polsce. Dorosłe osobniki przyjmują postać latającego owada, postać larwalna żeruje natomiast w glebie, żywiąc się obumarłą materią organiczną oraz korzeniami roślin. Ziemiórki różnią się swoim wyglądem w zależności od stadium rozwoju. Latające, dorosłe owady przypominają popularne muszki owocówki, są czarne, z odwłokiem jaskrawożółtym od spodu. Larwy są natomiast niedostrzegalne gołym okiem, dorastają do 8 milimetrów, a ich ciała są praktycznie przezroczyste. Mają też małe, czarne główki.

Ziemiórki: Gdzie występują najczęściej?

Ziemiórki najczęściej spotykane są w wilgotnym środowisku i w mieszkaniach, w których uprawia się sporo roślin doniczkowych. Trafiają do naszych domów najczęściej w podłożu roślin, które kupiliśmy w sklepie ogrodniczym lub kwiaciarni. Są bardzo uciążliwe i niestety trudno się ich pozbyć raz na zawsze.

Ziemiórki wyjątkowo chętnie składają jaja w mchu torfowca, który jest najczęściej używanym podłożem do uprawy roślin doniczkowych. Dorosłe ziemiórki nie zagrażają domowym roślinom, największymi szkodnikami są bowiem właśnie larwy. Nie tylko niszczą i osłabiają rośliny, ale także stwarzają doskonałe warunki do rozwoju infekcji grzybowych.

Jakie rośliny atakują ziemiórki?

Ziemiórki nie mają swoich ulubionych gatunków, atakują wszystkie rośliny doniczkowe, a przyciąga je, jak już wspomnieliśmy, wilgoć oraz torfowe podłoże.

Ziemiórki: Jak się ich pozbyć?

Istnieje kilka prostych sposobów na pozbycie się ziemiórek, ale należy liczyć się z tym, że wszystkie one wymagają od nas sporo cierpliwości. Najprostszym sposobem na likwidację tych domowych szkodników jest po prostu zastosowanie środków ochrony roślin. Należy jednak pamiętać, że są one szkodliwe i podczas ich stosowania konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich domowników. Na początku warto więc skorzystać z prostych, domowych sposobów!

Ziemiórki bardzo lubią wilgoć, więc dobrym sposobem na pozbycie się ich z domu jest... przesuszenie podłoża zainfekowanych przez nie roślin. Najlepiej zrobić to w okresie jesienno-zimowym, gdy zapotrzebowanie roślin na wodę znacznie spada.

WAŻNE: Pamiętajmy, by nie przesuszyć rośliny, a jedynie podłoże!

Innym, skutecznym sposobem na pozbycie się larw ziemiórek jest zastosowanie mikstury na bazie wody utlenionej z wodą. Ciecze należy wymieszać w proporcji 1:4 i regularnie podlewać rośliny, w których żerują już ziemiórki.

Ekologiczny i skuteczny sposób na ziemiórki!

Dobrym sposobem na pozbycie się dorosłych już osobników ziemiórek jest przygotowanie mikstury - pułapki. Do jej przygotowania potrzebować będziemy:

żółte, najlepiej płaskie naczynie

wodę

ocet winny lub jabłkowy

kurkumę

płyn do naczyń.

Do żółtego lub przezroczystego naczynia wlewamy wodę do około 2/3 jego wysokości, dodajemy łyżeczkę octu winnego lub jabłkowego i odrobinę płynu do naczyń. Jeśli wybieramy naczynie przezroczyste, to do mikstury dodajemy kurkumę, która zabarwi wodę na żółto (ziemiórki uwielbiają ten kolor). Naczynie ustawiamy w miejscu, gdzie znajdują się zainfekowane rośliny - już po kilku godzinach znajdziemy w pułapce pierwsze owady.

"Wyłapanie" dorosłych insektów powinno być pierwszym etapem walki z ziemiórkami, tak, by nie mogły się dalej rozmnażać.

