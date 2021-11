Długi prysznic albo kąpiel w wannie na ogół są jednymi z najprzyjemniejszych doświadczeń. Pomagają odprężyć i zregenerować po ciężkim dniu, ale okazuje się, że nie zawsze korzystnie oddziałują na naszą skórę.

Wiele osób po takim relaksie zauważa u siebie czerwone plamki na rękach i nogach.

Dlaczego najczęściej się pojawiają i, jak sprawić, by nie stanowiły już dla nas problemu?



Wysypka na ciele po kąpieli. Skąd biorą się czerwone plamki na skórze?

Zdjęcie Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wysypki, warto sprawdzać skład produktów, które stosujemy do kąpieli / 123RF/PICSEL

Przyczyn występowania wysypki po kąpieli może być wiele i, aby upewnić się, co tak właściwie nam jest, najlepiej jest zawsze udać się do specjalisty dermatologa, który ustali dokładną przyczynę takiej, a nie innej reakcji naszego ciała.



Istnieje jednak kilka czynników, które mogą wpływać na to, że na skórze pojawiają się zaczerwienia.



Jedną z przyczyn może być po prostu nieprawidłowe golenie skóry za pomocą zbyt tępej lub zabrudzonej maszynki. Dermatolożka Marina Peredo uważa, że stare i brudne ostrze może przyczynić się do podrażnień, a nawet do wystąpienia zapalenia mieszków włosowych.



Innym powodem powstawania krostek lub plamek na ciele po jest przesuszenie ciała, na co zwróciła uwagę dermatolog Michele Green w rozmowie z PopSugar.



Specjalistka uważa, że "wysoka temperatura wody może pozbawić skórę naturalnych olejków, które utrzymują ją zdrową i nawilżoną, powodując swędzenie". Jeśli natomiast woda jest bardzo ciepła, może pojawić się również wysypka lub nawet łuszczenie się skóry.



Co robić, żeby nie mieć wysypki po kąpieli?

Ważne jest to, aby nie przesadzić z temperaturą i długością kąpieli.



Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na kosmetyki. Zwłaszcza w przypadku osób z alergią lub egzemą. Niektóre kosmetyki, których używamy do mycia ciała także mogą źle wpływać na skórę, więc warto każdorazowo przed kupnem danego produktu sprawdzić jego skład.



Produkty do codziennej pielęgnacji powinny być delikatne i bezzapachowe. Nie należy stosować takich, które zawierają drażniące składniki. Dobrze jest też nawilżać skórę tuż po kąpieli.



Dr Peredo uważa, że wtedy olejek do ciała znacznie lepiej się wchłania, jednak osoby, które mają naprawdę duży problem z przesuszoną skórą, powinny zasięgnąć osobistej rady u specjalisty, który poradzi im, jak najlepiej się leczyć.



W niektórych przypadkach konieczne jest bowiem stosowanie specjalnych kremów, maści lub nawet innych medykamentów.





