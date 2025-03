Ruszczyk kolczasty (inaczej myszopłoch kolczasty) to zimozielony krzew, który może osiągać 1 m wysokości. Pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, można go znaleźć także w zachodniej Azji. Do Europy został sprowadzony jako roślina ozdobna, idealnie nadaje się do dekoracji ogrodów. Jest łatwy w uprawie i charakteryzuje się rozgałęzionymi, kolczasto zakończonymi pędami. Są one małe, sztywne i wiecznie zielone, przypominają małe łuski. W okresie kwitnienia ruszczyk pokrywa się drobnymi żółtymi kwiatami, które zmieniają się w czerwone kuliste owoce o średnicy ok. 1 cm. Ostre kolce skutecznie odstraszają ptaki i gryzonie. Ruszczyk bywa też nazywany miotłą rzeźnika, ponieważ w przeszłości jego pędy zebrane w pęczki były wykorzystywane do czyszczenia drewnianych desek używanych przez masarzy do krojenia mięsa.