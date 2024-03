Dieta ketogeniczna, nazywana również ketogenną, w największym skrócie opiera się na zminimalizowaniu spożywania węglowodanów oraz cukrów i zastąpieniu ich m.in. zdrowymi tłuszczami.

Wiele osób zastanawia się, czy w diecie keto trzeba wyeliminować z codziennego menu słodkie w smaku posiłki, na przykład gdy mowa o deserach. Otóż będąc na diecie keto z powodzeniem możesz rozkoszować się pysznym sernikiem na migdałowym spodzie, ale musisz wiedzieć, jak odpowiednio go przyrządzić, by nie był bombą węglowodanową.

Jak zrobić pyszny sernik dla osób na diecie keto? 123RF/PICSEL

Sernik keto - składniki

Do zrobienia sernika keto potrzebujesz następujących składników:

spód:

100 g zmielonych i blanszowanych migdałów,

60 g zimnego masła,

10 g kakao,

1 łyżka erytrytolu,

masa serowa:

250 g serka mascarpone

500 g twarogu sernikowego,

100 g masła,

6 jajek,

130 g erytrytolu,

starta skórka z cytryny,

40 g mąki kokosowej, częściowo odtłuszczonej.

Sernik keto - przepis

Przygotowanie sernika keto zaczynamy od wyścielenia papierem do pieczenia dna tortownicy. Najlepiej, jeśli dno tortownicy ma 26 cm średnicy.

Zimne masło kroimy w małą kostkę, przekładamy do miski i wsypujemy do niej kakao, erytrytol i zmielone migdały. Całość ugniatamy na jednolitą masę. Tak przygotowaną masą smarujemy dno tortownicy.

Piekarnik rozgrzewamy do 160 st. C. i wkładamy do niego tortownicę z masą. Pieczemy przez kwadrans. Po tym czasie wyjmujemy masę i odkładamy do ostygnięcia.

Czas na przygotowanie masy serowej. W tym celu odlewamy nadmiar wody z serka mascarpone i twarogu. Masło o temperaturze pokojowej i erytrytol wkładamy do naczynia miksera. Włączamy mikser i miksujemy przez ok. 5 minut do momentu otrzymania jasnej masy.

Do tego samego naczynia dodajemy twaróg i serek mascarpone, mąkę kokosową, startą skórkę cytryny i jajka. Włączamy ponownie mikser i miksujemy, żeby wszystkie składniki dokładnie się połączyły.

Tak przygotowaną masę serową przekładamy do tortownicy na zapieczoną masę migdałową. Piekarnik ponownie rozgrzewamy do 160 st. C., wkładamy tortownicę z masą i pieczemy przez ok. jedną godzinę. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i uchylamy lekko drzwi piekarnika, by sernik powoli się studził. Gdy sernik będzie już odpowiednio wystudzony, wyjmujemy go z piekarnika i wkładamy na kilka godzin do lodówki. Gotowe!

