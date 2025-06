Kuflik cytrynowy to roślina z rodziny mirtowatych, która pochodzi z Australii, ale często można ją spotkać w basenie Morza Śródziemnego. W naturalnych warunkach może osiągać nawet 12 metrów i bardziej przypomina wtedy spore drzewo niż krzew. Kuflik uprawiany w donicy zazwyczaj nie przekracza 120 cm wysokości. Mimo to stanowi uroczą ozdobę ogrodu, tarasu lub balkonu. Jego największym atutem są puchate i intensywnie czerwone kwiatostany, które przypominają szczotki do butelek. Składają się z setek pręcików i mają około 10 cm długości. Liście kuflika są długie, wąskie i zaostrzone, a po roztarciu wydzielają przyjemny cytrynowy zapach, któremu roślina zawdzięcza nazwę.