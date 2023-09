Spis treści: 01 Badanie krwi na czczo - o jakiej porze je wykonywać?

02 Czy przed pobraniem krwi można pić wodę?

03 Czy można wypić kawę przed badaniem krwi?

04 Co może zaburzać wyniki badań krwi?

Badanie krwi na czczo - o jakiej porze je wykonywać?

Wiele podstawowych badań wymaga od nas specjalnego przygotowania. Lekarz zlecił badanie krwi na czczo i chcesz upewnić się, że wiesz, co to oznacza? Czy można jeść przed badaniem krwi? Na pewno musisz pominąć śniadanie tuż przed udaniem się do gabinetu. Do pobrania krwi zgłoś się w godzinach 7-10. Weź pod uwagę, że odstęp między ostatnim posiłkiem a oddaniem próbki do badania powinien wynosić 10-12 godzin. Postaraj się jednak nie najadać na zapas — zaleca się, by posiłki na dzień przed (zwłaszcza kolacja) były lekkostrawne.

Reklama

Zdjęcie Przygotuj się odpowiednio do pobrania krwi / 123RF/PICSEL

Jakie badania wykonuje się na czczo? Do najczęściej zlecanych zaliczane są:

morfologia krwi,

glukoza,

insulina,

lipidogram (badanie w celu określenia m.in. stężenia całkowitego cholesterolu),

próby wątrobowe,

poziom elektrolitów,

mocznik,

kreatynina,

białko,

żelazo,

poziom niektórych hormonów, w tym kortyzolu.

Zawsze warto dopytać lekarza zlecającego badania o to, jak się do nich przygotować. Powinien wytłumaczyć wszelkie niejasności, aby badanie krwi na czczo było jak najbardziej miarodajne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 2/3 Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wysoki poziom cholesterolu. Dorośli powinni robić badania raz do roku Newseria Lifestyle

Sprawdź też: Oceni pracę nerek i ryzyko bólu stawów. Badanie zrobisz za 15 złotych

Czy przed pobraniem krwi można pić wodę?

Po nocy zaschło ci w gardle, ale wybierasz się na badania, więc starasz się ignorować to nieprzyjemne uczucie? Nie musisz! Przed badaniem krwi zaleca się wypić niewielką ilość wody — nie więcej niż pół szklanki. Sprzyja to nie tylko delikatnemu nawodnieniu organizmu, ale przede wszystkim pomoże uwypuklić żyły, przez co samo pobranie pójdzie sprawnie i szybko. Najlepiej postawić na chłodną, przegotowaną wodę. W sytuacji, gdy sprawdzamy poziom elektrolitów, lepiej unikać wody mineralnej.

Zdjęcie Proste badanie z krwi pomoże szybko wykryć problem ze zdrowiem / 123RF/PICSEL

Zobacz: Śmiertelną diagnozę słyszy dziennie około 50 Polek. Pomóc może ten lek. "Pozwólcie nam żyć"

Czy można wypić kawę przed badaniem krwi?

Pierwsze, o czym myślisz po przebudzeniu to filiżanka kawy, która ma postawić cię na nogi? Zastanawiasz się, czy można pić kawę przed badaniem krwi? Niestety, w tym przypadku twój poranny rytuał będzie musiał zaczekać. Napój może bowiem fałszować wyniki badań, zwłaszcza w przypadku kontroli poziomu glukozy i elektrolitów. Unikaj również herbaty.

Co może zaburzać wyniki badań krwi?

Wymienione czynniki najczęściej wzbudzają wątpliwości. Są jednak również inne kwestie, na które trzeba być wyczulonym, udając się do gabinetu lekarskiego.

Badania mogą być niemiarodajne po dużym wysiłku fizycznym. Dzień przed oddaniem krwi do badań unikaj forsownych ćwiczeń. Przyjdź do gabinetu wcześniej, aby tuż przed pobraniem odpocząć w poczekalni przynajmniej kwadrans.

Dzień przed oddaniem krwi do badań unikaj forsownych ćwiczeń. Przyjdź do gabinetu wcześniej, aby tuż przed pobraniem odpocząć w poczekalni przynajmniej kwadrans. Jeśli przyjmujesz jakieś leki na stałe, wstrzymaj się z ich zażyciem. Jednak kwestię tę koniecznie skonsultuj ze swoim lekarzem prowadzącym.

Przed badaniem zrezygnuj z suplementów diety i kuracji ziołowych.

Uważaj na używki! Nie spożywaj alkoholu na 48 godzin przed oddaniem krwi do analizy. Nałogowi palacze przed badaniem muszą wstrzymać się także z paleniem tytoniu.

Polecamy:

Darmowe zabiegi u dentysty na NFZ. Na liście nawet leczenie kanałowe

Naukowcy już wiedzą, czy kawa szkodzi wątrobie. Wyniki badań są zaskakujące