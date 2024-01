Zacznij zbierać już teraz. Wiosną użyjesz do pobudzenia hortensji

Przezorny ogrodnik myśli o pielęgnacji ogrodu z wyprzedzeniem. Nawet jeśli do okresu kwitnienia hortensji jest jeszcze daleko, już teraz możesz zacząć przygotowanie prostej odżywki. Domowy nawóz do hortensji zregeneruje krzewy po zimie i pobudzi do efektownego kwitnienia. Potrzebujesz tylko jednego odpadku z kuchni, którego nie warto spisywać na straty.

Zdjęcie Nie zostawiaj pielęgnacji hortensji na ostatnią chwilę / 123RF/PICSEL