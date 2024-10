Kiedyś kuskus perłowy można było spotkać wyłącznie podczas zagranicznych wyjazdów, ale obecnie nie powinno być problemu z jego zakupem. Wykorzystywany jest w kuchni arabskiej, ale w naszej rodzimej również sprawdzi się znakomicie. Kuskus perłowy może być podawany jako dodatek do dań głównych, ale świetnie odnajduje się także w sałatkach lub daniach jednogarnkowych . W przeciwieństwie do znanego nam kuskusu wymaga jednak gotowania, ale w porównaniu do innych kasz przygotowuje się ją znacznie krócej.

Przygotowanie kuskusu perłowego nie jest trudne. Wystarczy wsypać go do wrzącej i osolonej wody na ok. 10 minut, a następnie odcedzić i przemieszać, aby zapobiec sklejaniu się ziaren. Skoro wiemy już, jak przygotować kuskus perłowy, to teraz czas poznać, jak z niego skorzystać. Może być on podawany solo, jako dodatek do różnorakich dań: mięsnych, rybnych oraz warzywnych. Wiele osób przygotowuje sosy do kuskusa perłowego, np. szpinakowy, boloński lub kremowy. Ponadto można nim wzbogacić gulasze, sałatki potrawki i inne dania jednogarnkowe.