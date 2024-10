Zaskakuje delikatnym smakiem i wyglądem przywodzącym na myśl popularną pietruszkę. Wielu słysząc jej nazwę przeciera jednak oczy ze zdziwienia. Salsefia , nazywana również kozibrodem porolistnym , sporą popularnością cieszyła się szczególnie w XVI wieku. Wkrótce jednak przyćmiła ją, porównywana do szparagów, skorzonera - z którą do dziś bywa mylona.

"Zimowe szparagi", jak nazywa się skorzonerę, w przeciwieństwie do salsefii charakteryzują się czarnobrązową skórką i białym miąższem (na pierwszy rzut oka rzeczywiście przywodząc nieco na myśl szparagi). Salsefia zaś, z jasnym i stożkowatym kształtem, wyglądem upodobniła się do pietruszki. Odróżnia je również smak. Korzeń salsefii jest bowiem nieco słodszy, delikatniejszy - przez niektórych porównywany do smaku ostryg, przez co nazywa się go również "ostrygową rośliną". I chociaż zapomniana, warta jest odkrycia na nowo.