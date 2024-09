Czosnek od wieków znany jest ze swoich prozdrowotnych właściwości - nazywany często naturalnym antybiotykiem ma silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a zawarte w nim substancje wzmacniają siły obronne organizmu. Nic dziwnego, że WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zakwalifikowała go jako lek.

W czosnku znajduje się ponad 100 aktywnych substancji takich jak m.in.:

mangan,

wapń,

fosfor,

cynk,

potas,

selen,

witaminę A,

witaminy z grupy B,

witaminę C,

witaminę D,

flawonoidy,

związki siarkowe,

allicyna, czyli organiczny związek siarki.

Czosnek ma silne działanie przeciwwirusowe, korzystnie wpływa na drogi oddechowe, obniża poziomu cholesterolu i ciśnienie krwi oraz działa przeciwskurczowo. Właściwości tego warzywa porównywane są do penicyliny, erytromycyny czy tetracykliny. Warto spożywać go więc regularnie, szczególnie jesienią i zimą, gdy jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia i choroby.

Jeśli spożycie surowego czosnku przysparza nam problemów, choćby przez wzgląd na jego silny smak i zapach, możemy sięgnąć po czosnek marynowany. Ma on łagodniejszy smak niż surowy, przyjemnie chrupie i stanowi świetny dodatek do sałatek, kanapek czy pieczonych warzyw. Niektórzy lubią spożywać go wręcz wprost ze słoika.

Wielką fanką marynowanego czosnku jest siostra Anastazja, która podzieliła się kiedyś z fanami sprawdzonym przepisem na tę pyszną przekąskę. Jak go przygotowuje?

Naturalny antybiotyk od siostry Anastazji. Marynowany czosnek to kulinarny i zdrowotny hit

Przepis na marynowany czosnek siostry Anastazji:

Składniki:

4 liście laurowe,

2 szklanki wody,

kilka główek czosnku,

ziele angielskie,

2 łyżki soli,

2 szklanki octu,

1 łyżeczka gorczycy

4 łyżki cukru,

ziarna pieprzu.

Przygotowanie:

Czosnek podziel na ząbki i obierz. Wymieszaj w garnku wodę, ocet, sól, cukier, liście laurowe i gorczycę. Połącz, a następnie doprowadź do wrzenia. Do słoików wrzuć ziarna ziela angielskiego oraz pieprzu, następnie dorzuć czosnek i zalej całość zaprawą. Słoiki zakręć i pasteryzuj przez 10 minut. Gotowe słoiki odłóż do ostygnięcia odwrócone do góry dnem na 24 godziny. Przechowuj w zaciemnionym i chłodnym miejscu.

Smacznego i na zdrowie!

Zobacz również: Takiego czosnku jeszcze nie jadłeś. Smaruje się go jak masło