Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z potencjału tego swojskiego produktu i faktu, że ma pozytywny wpływ na liczne procesy w organizmie. Kasza jaglana jest doskonałym źródłem witamin z grupy B (B1, B2, B6) oraz kwasu foliowego . Za ich sprawą wspiera układ nerwowy. Do tego ziarna bogate są w magnez, żelazo, fosfor, cynk i miedź, które okazują się niezbędne dla zdrowia kości, serca i układu odpornościowego .

Kasza jaglana to skarbnica błonnika , który wspomaga trawienie, poprawia perystaltykę jelit i sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Jak jeszcze wpływa na organizm? Kasza jaglana jako produkt bogaty w błonnik pokarmowy przyczynia się do obniżania poziomu cholesterolu .

Doświadczasz takich stanów? Weź pod uwagę, że kasza jaglana jest jednym z nielicznych produktów zbożowych o właściwościach alkalizujących , przez co pomaga w utrzymaniu równowagi. Tym bardziej że dieta współczesnych ludzi bogata jest w artykuły kwasotwórcze — jest to np. żywność pochodzenia zwierzęcego, sery, wyroby cukiernicze i popularne słodycze.

Konieczność wyeliminowania z diety glutenu to prawdziwe wyzwanie, by nadal komponować ciekawy i różnorodny jadłospis. Bezpiecznym produktem jest kasza jaglana, która nie zawiera glutenu , więc mogą spożywać ją osoby z nietolerancją tego składnika i celiakią. Dzięki swoim właściwościom okaże się świetnym zamiennikiem dla innych kasz i zbóż, w tym pszenicy, jęczmienia czy żyta.

Borykasz się z łamliwymi włosami i paznokciami, a twoja skóra jest szorstka i poszarzała? Kasza to bogate źródło krzemu , a jej regularne spożywanie przyczyni się do poprawy tych urodowych kwestii poprzez działanie od środka.

Kasza jaglana ma niski indeks glikemiczny . Oznacza to, że po jej spożyciu poziom cukru we krwi rośnie stopniowo, unikając gwałtownych skoków. To celny wybór dla diabetyków oraz osób starających się schudnąć . Kasza pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy i dłużej utrzymuje uczucie sytości.

Kasza jaglana świetnie sprawdzi się jako podstawa śniadania. Wystarczy, że dodasz do niej ulubione owoce, orzechy i miód, a zyskasz pożywny posiłek. Bardzo dobrze sprawdza się jako dodatek do dań obiadowych, zastępując ziemniaki, ryż, czy makaron. Może być wartościowym zagęstnikiem do zup, gulaszy i innych dań jednogarnkowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uzupełnić nią sałatkę, łącząc kaszę ze świeżymi warzywami, aromatycznymi ziołami i lekkimi dressingami.