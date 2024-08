Ulubiony kosmetyk Greczynek

Już od czasów starożytnych mieszkańcy Grecji przywiązywali dużą wagę do wyglądu. Chcąc jak najbardziej zbliżyć się do greckiego ideału piękna, stosowali przeróżne zabiegi pielęgnacyjne, które oprócz poprawy urody miały też za zadanie regenerować skórę oraz włosy, codziennie narażone na działanie ostrego i palącego słońca. Grecja to kraj od wieków słynący z produkcji najlepszej na świecie oliwy. Nic więc dziwnego, że używano jej nie tylko do celów kulinarnych, ale i jako kosmetyku. Nawet dziś, kiedy na rynku mamy niezliczoną ilość kremów, balsamów i odżywek, Greczynki nadal stosują oliwę w swojej codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

Oliwa to bogactwo witamin (A, B, C, D, K, F i E), nienasyconych kwasów tłuszczowych i wielu innych składników, które mają korzystny wpływ na kondycję skóry. Systematycznie stosowana sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna, gładka i promienna. Dodatkowo chroni cerę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników zewnętrznych, łagodzi takie problemy jak trądzik, alergie czy atopowe zapalenie skóry, zatrzymuje wodę i zapobiega jej utracie oraz pomaga w walce z oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki czy utrata jędrności.

Maseczki Greczynek na piękną cerę

Greczynki stosują oliwę, nakładając ją na skórę twarzy zarówno w czystej postaci, jak i przygotowując z niej maseczki. Ich wykonanie jest niezwykle proste i będziemy potrzebować tylko kilka łatwo dostępnych składników.

Maseczka odżywcza

Składniki:

3 łyżeczki śmietany

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka oliwy

Sposób przygotowania:

W niewielkiej miseczce połącz ze sobą dokładnie wszystkie składniki. Powstałą maseczkę nałóż równomiernie na twarz oraz dekolt. Po 20 minutach zmyj dokładnie maseczkę letnią wodą i nałóż ulubiony krem

Maseczka ujędrniająca

Składniki:

1 żółtko

2 łyżeczki oliwy

Sposób przygotowania:

W niewielkiej miseczce połącz ze sobą dokładnie wszystkie składniki. Powstałą maseczkę nałóż równomiernie na twarz oraz dekolt. Po 20 minutach zmyj dokładnie maseczkę letnią wodą i nałóż ulubiony krem.

Mieszkanki Grecji stosują oliwę nie tylko do pielęgnacji twarzy, ale i całego ciała. Nakładana po kąpieli na lekko wilgotną skórę zmiękcza ją i wygładza, niweluje uczucie ściągnięcia oraz zapobiega powstawaniu rozstępów.

Sekret lśniących włosów

Oliwa to również sekret zdrowych i lśniących włosów Greczynek. Aplikują jej niewielkie ilości na końcówki włosów, dzięki czemu działa jak serum zapobiegając powstawaniu uszkodzeń. Na jej bazie przygotowują również odżywcze kompresy, które nawilżają, wygładzają i nabłyszczają włosy.

Odżywczy kompres na włosy

Składniki:

pół szklanki oliwy

pół szklanki soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Wymieszaj dokładnie oliwę z sokiem z cytryny Przelej mieszankę do garnka i lekko podgrzej, przed nałożeniem sprawdź jej temperaturę aby uniknąć poparzenia Ciepłą mieszankę nałóż na włosy Po 30 minutach zmyj dokładnie przy użyciu delikatnego szamponu

Moc naturalnych składników

Chociaż oliwa jest bez wątpienia najbardziej wszechstronnym i najpopularniejszym “kosmetykiem" używanym w Grecji, to jego mieszkanki korzystają z dobrodziejstw również wielu innych naturalnych produktów, takich jak:

Żel aloesowy . Aloes fantastycznie łagodzi podrażnienia posłoneczne. Greczynki używają go po zbyt długiej ekspozycji na słońce aby ukoić skórę. Dodatkowo aloes poprawia koloryt cery, nadaje jej blasku i niweluje stany zapalne. Sól morska. Ponieważ Grecja jest krajem nadmorskimi, łatwo dostępnym surowcem jest tam sól morska. Sprawdza się ona nie tylko do złuszczania martwego naskórka, ale i odżywiania skóry naturalnymi minerałami. Miód jest kolejnym naturalnym składnikiem używanym przez Greczynki do pielęgnacji cery. Działa antybakteryjnie, nawilżająco i łagodząco. Maseczki z miodu pomagają w walce z trądzikiem, nawilżają skórę i nadają jej zdrowy blask. Miód można stosować bezpośrednio na skórę lub w połączeniu z innymi składnikami, takimi jak jogurt czy oliwa z oliwek. Jogurt naturalny. Okazuje się, że ten popularny przysmak jest również skutecznym kosmetykiem. Zawartość kwasu mlekowego sprawia, że delikatnie złuszcza skórę, usuwa martwe komórki i wspomaga regenerację. Greczynki często nakładają go na twarz jako maseczkę. Rozmaryn. To popularne w Grecji zioło używane jest nie tylko w celu dodania aromatu potrawom. Rozmaryn to również sposób Greczynek na mocne i gęste włosy. Regularnie stosują przygotowane na jego bazie płukanki i wcierki, które wzmacniają cebulki, zapobiegają wypadaniu włosów i stymulują ich wzrost.

W Grecji korzystają z dobrodziejstw naturalnych produktów Canva Pro INTERIA.PL

Dieta śródziemnomorska - sekret dobrego zdrowia i szczupłej sylwetki

Greczynki mogą pochwalić się nie tylko piękną skórą czy włosami, ale i szczupłą sylwetką. Jest to oczywiście zasługa stosowania diety śródziemnomorskiej, chociaż takie określenie raczej nie pasuje w odniesieniu do mieszkańców Grecji, gdyż to co my nazywamy dietą, dla nich jest po prostu sposobem odżywiania.

Dieta śródziemnomorska od lat jest uznawana za najzdrowszą na świecie Canva Pro INTERIA.PL

Dieta śródziemnomorska od lat jest uznawana za najzdrowszą na świecie. Pomaga nie tylko zachować smukłą sylwetkę, ale i przeciwdziała miażdżycy, zakrzepom oraz wrzodom żołądka. Wysoka zawartość nienasyconych kwasów omega-3 pozytywnie wpływa na pracę mózgu, serca i układu odpornościowego oraz działa przeciwnowotworowo.

Produktami na których opiera się dieta śródziemnomorska są:

warzywa

owoce

oliwa

nasiona roślin strączkowych

pełnoziarniste produkty zbożowe

nasiona, pestki i orzechy

ryby i owoce morza

zioła i przyprawy

sery i jogurty

jajka kurze i jajka przepiórcze

chude mięso drobiowe

Kawa z tahini

Mieszkanki Grecji mają jeszcze jeden sposób na piękny wygląd i smukłą sylwetkę. Jest nim kawa z dodatkiem tahini, czyli produktem kojarzącym nam się do tej pory głównie z kuchnią Bliskiego Wschodu i hummusem.

Grecy dodają do kawy odrobinę tahini 123RF/PICSEL

Tahini to pasta wytwarzana z prażonych i zmielonych ziaren sezamu. Chociaż sama w sobie jest dość kaloryczna to dodanie łyżeczki tahini do kawy wspomaga odchudzanie, a to za sprawą zawartego w niej błonnika. Zapewnia on uczucie sytości, wspomaga pracę układu pokarmowego i przyspiesza pozbycie się zalegających w jelitach resztek.

Tahini to również bogactwo składników niezbędnych dla naszego zdrowia i urody. W składzie pasty sezamowej znajdziemy:

witaminy z grupy B

wapń

magnez

potas

żelazo

cynk

nienasycone kwasy tłuszczowe

białko

przeciwutleniacze (flawonoidy i fenole)

błonnik

Przygotowanie kawy z tahini jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy do zaparzonej, lekko przestudzonej kawy dodać łyżeczkę tahini. Pasta sezamowa nie tylko wzbogaci jej smak, ale sprawi też, że stanie się ona bardziej kremowa.

