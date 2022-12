Spis treści: 01 Ziemiórka czy owocówka. Jak je rozróżnić?

02 Ziemiórki w storczykach. Te rośliny są narażone najbardziej

03 Ziemiórki - szkodliwość

04 Ziemiórki w domu - czy gryzą?

05 Ziemiórki. Preparat do podlewania

06 Napar z czosnku na ziemiórki. Co daje

07 Napar z czosnku na ziemiórki. Jak przygotować?

08 Napar z czosnku na ziemiórki. Jak stosować

Ziemiórka czy owocówka. Jak je rozróżnić?

Jak wyglądają ziemiórki? To czarne, niewielkie owady z żółtym odwłokiem. Osiągają do 7 mm długości, a ze względu na swój kształt mogą do złudzenia przypominać muszki owocówki. Dlatego też ziemiórki często można z nimi pomylić. Ich obecność wyjaśniamy sobie pozostawioną na stole czy blacie żywnością.

Instagram Post Rozwiń

Ziemiórki w storczykach. Te rośliny są narażone najbardziej

Zdjęcie Ziemiórki najczęściej występują w roślinach doniczkowych. Narażone na ich występowanie są storczyki / 123RF/PICSEL

Rozwojowi ziemiórek sprzyja wilgotne i ciepłe środowisko. Najbardziej narażone na plagę ziemiórek są rośliny doniczkowe. Powodów jest kilka. Rozmnażaniu owadów sprzyja jesień i zima. W tym czasie do pomieszczeń wnosimy rośliny balkonowe, aby mogły spokojnie przezimować w domowych warunkach. Jeśli nie zadbamy o odpowiednią pielęgnację, ziemiórki mogą się przyczynić do obumarcia doniczkowych kwiatów.

Reklama

Na jakich roślinach najczęściej występuje ziemiórka? Najbardziej narażone są rośliny doniczkowe i ogrodowe. Owad jest najgroźniejszy dla młodych okazów, których korzenie są jeszcze niezdrewniałe.

Przezroczyste larwy wykluwają się po czterech dniach od złożenia jaj. Z kolei muszka przeistacza się z larwy po około 2-3 tygodniach przebywania w ziemi. Zdarza się, że kupujemy roślinę z ziemiórkami "w pakiecie". Tak może być np. w przypadku storczyka, gdy kupimy roślinę z podłożem zakażonym ich jajami. Wtedy najprawdopodobniej czeka nas jego wymiana lub zastosowanie specjalnych środków.

Ziemiórki mogą zagościć w doniczce również przez zbyt częste podlewanie kwiatów. Dlatego też najczęściej na plagę ziemiórek narażone są kwiaty, które wymagają częstego podlewania.

Sprawdź: Małe muszki latają u ciebie w mieszkaniu? Sprawdź kwiaty!

Ziemiórki - szkodliwość

Dorosłe ziemiórki nie są szkodliwe dla roślin. Największymi szkodnikami są żerujące larwy, które podgryzają korzenie i pędy. To doprowadza do osłabienia i obumarcia roślin. Stwarzają też warunki do rozwoju grzybowych infekcji.

Zobacz również: Tani produkt z apteki. Posyp nim ziemię, a pleśń i ziemiórki nie będą miały wstępu do doniczki

Ziemiórki w domu - czy gryzą?

Ziemiórki znajdują się na liście nieproszonych gości w naszych domach, ale nie są groźne. Na szczęście nie są groźne - ziemiórki nie gryzą!

Ziemiórki. Preparat do podlewania

Zdjęcie Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że ziemiórki będą omijać rośliny szerokim łukiem / 123RF/PICSEL

Do zwalczania ziemiórek można zastosować różnego rodzaju preparaty. Najpierw warto jednak skorzystać z popularnych lepów na muchy lub samodzielnie wykonać taką pułapkę. Jednym ze sposobów jest dodanie do 2/3 szklanki wody łyżeczki octu jabłkowego, szczypty kurkumy i łyżeczki płynu do mycia naczyń. Efekt? Dorosłe ziemiórki utopią się w przygotowanym przez nas roztworze. Należy go postawić w bliskim sąsiedztwie roślin doniczkowych.

Oczywiście można też zwalczać ziemiórki środkami chemicznymi, ale najpierw warto skorzystać z ekologicznych sposobów. Jednym z nich jest specjalny preparat do podlewania, który możemy samodzielnie przygotować. Chodzi o napar z czosnku, którym podlewamy roślinę z ziemiórkami.

Zobacz również:

Jak pozbyć się ziemiórek?

Jak zwalczyć ziemiórki domowymi sposobami?

Napar z czosnku na ziemiórki. Co daje

Zdjęcie Czosnek rozprawi się z ziemiórkami. Warto przygotować specjalny napar / 123RF/PICSEL

Napar z czosnku rozprawi się z ziemiórkami. Czosnek to prawdziwy pogromca ziemiórek. Przygotowanie specjalnego naparu zajmie nam niewiele czasu, a na efekty nie będziemy musieli długo czekać. Przygotowanym naparem wystarczy podlewać rośliny doniczkowe. Ten sposób pozwoli znacznie ograniczyć liczbę ziemiórek.

Napar z czosnku na ziemiórki. Jak przygotować?

Zdjęcie Rośliny doniczkowe ci za to podziękują. Dlatego podlewaj je naparem z czosnku, aby zwalczyć ziemiórki / 123RF/PICSEL

Aby przygotować napar z czosnku na ziemiórki, wystarczy rozgnieść główkę czosnku i zalać ją 1-2 szklankami wrzątku. Gdy napar ostygnie, trzeba go przelać do 1,5- lub 2-litrowej butelki i dolać wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roślinę, w której znajdują się ziemiórki.

Napar z czosnku na ziemiórki. Jak stosować

Zapach czosnku odstrasza szkodniki. Warto pamiętać, że opryski z czosnku czy podlewanie naparem z czosnku warto wykonywać regularnie. Wtedy przyniesie to najlepszy efekt. Naparem z czosnku warto podlewać roślinę co 4-5 dni.

***