Zalej wodą i pij codziennie. Eliksir zdrowia przygotujesz błyskawicznie

Napar z korzenia pokrzywy – jakie ma właściwości?

Porady Zjadaj na śniadanie. Wspiera odchudzanie i pobudza odporność Lasy Państwowe regularnie aktualizują swój facebookowy profil, a więc internauci codziennie mogą liczyć na kolejne dawki wiedzy oraz leśnych ciekawostek. Tym razem leśnicy postanowili podzielić się przepisem na prozdrowotny napar. "Jeśli wydaje nam się, że w okresie, gdy rośliny pozbawione są kwiatów i liści, nie możemy korzystać z ich ziołowych właściwości, to mylimy się. Pozostają nam pędy, pączki, kora i korzenie" - czytamy na Facebooku.

Jesienno-zimowy sezon to czas, gdy coraz więcej osób mierzy się z przeziębieniem. Wielu próbuje się ratować za pomocą domowych sposobów. Chcąc uniknąć infekcji, warto znacznie wcześniej zadbać o układ immunologiczny. Pomocny może się okazać korzeń pokrzywy.

Zawiera on wiele prozdrowotnych właściwości. Wszystko to za sprawą soli mineralnych, kwasów organicznych, lecytyny, śluzów, fitosteroli i ligniny. Leśnicy podkreślili, że napar z korzenia pokrzywy sprawdzi się przede wszystkim w okresie przeziębień, ponieważ wykazuje działanie wzmacniające odporność. Oprócz tego:

łagodzi objawy alergii np. katar sienny,

zwiększa poziom czerwonych krwinek,

działa moczopędnie,

pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn,

pozytywnie wpływa na wzrost i kondycję włosów.

Zdjęcie Przygotowanie naparu z korzenia pokrzywy jest niezwykle proste / 123RF/PICSEL

Jak przygotować napar z korzenia pokrzywy?

Ten prozdrowotny napar przygotowywany jest na bazie suszu. Korzeń pokrzywy zaleca się wykopywać wczesną wiosną. Następnie wystarczy go dokładnie umyć i wysuszyć w temperaturze do 40 st. C. Ważne, by miejsce suszenia było przewiewne.

Przygotowanie naparu z korzenia pokrzywy jest niezwykle proste. Leśnicy podpowiadają, że wystarczy zalać dwie łyżki suszu litrem wody, a następnie doprowadzić do wrzenia i gotować przez mniej więcej 10 minut. Po ostudzeniu i przecedzeniu nadaje się do spożycia. Zaleca się pić napar z korzenia pokrzywy dwa razy dziennie po jednej szklance.

