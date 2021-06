​Zależy ci na wydajnej pracy? Siadaj przy oknie

Porady

Jako że zaczyna się fala powrotów do miejsc pracy, naukowcy spieszą z podpowiedzią, jak szybko się odnaleźć po prawie rocznej pracy z domu. Ich zdaniem niebagatelne znaczenie ma samo to, gdzie siedzisz. Z badań wynika, że najbardziej sprzyjającym miejscem w biurowej przestrzeni jest to przy oknie.

Zdjęcie Badania wykazały, że najsilniejszym aspektem wpływającym na produktywność i możliwość skupienia się w miejscu pracy, była kwestia widoczności / 123RF/PICSEL