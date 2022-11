Zamiokulkas jest wieloletnią rośliną zieloną, należącą do rodziny obrazkowatych. W naturalnych warunkach spotkać go można przede wszystkich we wschodniej i południowo-wschodniej Afryce - Tanzanii i Zanzibarze.

Jego naturalne środowisko to górskie sawanny, gdzie gleby są wyjątkowo ubogie w składniki odżywcze. Zamiokulkas przypomina wyglądem paprocie i palmy, jednak nie jest z nimi w żaden sposób spokrewniony.

Jak pielęgnować zamiokulkasa?

Jednym z podstawowych problemów, który pojawia się w trakcie uprawy zamiokulkasa, jest żółknięcie jego liści. Roślina reaguje w taki sposób na zbyt dużą wilgotność. Niestety, jeśli liście już raz zżółkły, nie da się w żaden sposób przywrócić ich pierwotnej, zielonej barwy. Dlatego też warto zapobiegać przelaniom. Pamiętajmy, że zamiokulkas nie wymaga częstego podlewania. Co więcej, w żaden sposób nie przeszkadza mu niedostatek wody. Swój piękny, zielony wygląd zachowa nawet przez ok. 2-3 miesiące od ostatniego podlania. Jest więc idealną rośliną dla zapominalskich.

Zamiokulkas świetnie czuje się w miejscach półcienistych lub cienistych, dlatego też może rosnąć nawet w głębi pokoju. Sprawdzi się również w łazience. Idealna temperatura pokojowa dla tej rośliny to okolice 22 - 25 st. C.

Zamiokulkasa warto nawozić w okresie od kwietnia do września co 2 tygodnie. Wykorzystajmy do tego celu nawóz lub odżywkę do roślin zielonych. Systematyczne zasilanie sprawi, że z zachwytem będziemy obserwować przyrost zielonej masy.

Zdjęcie Uprawa zamiokulkasa nie należy do skomplikowanych / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści. Co robić?

Jednym z głównych problemów właścicieli zamiokulkasów jest brak nowych liści na roślinie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka - od nieodpowiedniej pory roku, przez nieprawidłowe pH gleby, niewłaściwe podlewanie, aż po zbyt małą ilość światła i zbyt małą doniczkę.

Co więc zrobić, kiedy zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Nic straconego. Wystarczy przygotować niezwykle prosty nawóz z żelatyny. W tym celu należy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej, ale nie wrzącej wody i dokładnie wymieszać. Odstawić do wystygnięcia. Kolejno dodać trzy szklanki zimnej wody i podlać roślinę. Podobny zabieg warto powtarzać każdego miesiąca.

Żelatyna jest bowiem źródłem azotu, który wpływa na ukorzenienie rośliny, wzmacnia jej liście i wpływa na wypuszczanie przez roślin nowych, zielonych liści.

