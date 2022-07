Spis treści: 01 Wierzba - naturalny ukorzeniacz

02 Drożdże - genialny, babciny trik

03 Cynamon - nie tylko przyprawa

Istnieje kilka sposobów na ukorzenienie roślin. Aby wybrać odpowiedni, najpierw warto poznać właściwości tych, które chcemy zasadzić. W wielu przypadkach sprawdzi się umieszczanie ich w wodzie - w ten sposób można rozmnażać m.in. fikusy, draceny, rośliny wiszące i pnącza, monstery czy begonie. To zdecydowanie najprostszy sposób - nie trzeba tu żadnych specjalnych umiejętności czy doświadczenia. Wystarczy umieścić sadzonkę w wodzie i czekać, aż pojawią się korzonki.

Możemy również spróbować innych, prostych trików, które okażą się pomocne w rozmnożeniu sadzonek roślin. Dzięki nim możesz zapomnieć o stosowaniu chemicznych preparatów. Jak zatem przygotować ukorzeniacz własnej roboty? Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie trudne.

Wierzba - naturalny ukorzeniacz

Do ukorzenienia roślin warto wykorzystać gałązki wierzby. Drzewo zawiera substancje, które działają niczym naturalny ukorzeniacz. Jak go przygotować? Najpierw poszatkuj 15- 20 gałązek wierzby na drobne kawałeczki, zalej letnią wodą i pozostaw na 24 lub 48 godzin. Co jakiś czas mieszaj. Ilość wody powinna zależeć od tego, czy będziemy takiego roztworu używać do sadzonek czy też nie. Jeśli tak, to musi być on bardziej stężony. Przygotowaną "miksturą" można podlewać rośliny ogrodowe, doniczkowe i sadzonki.

Jeśli chodzi o sadzonki, możemy zastosować nieco inny trik. Gdy roztwór będzie już gotowy, wyjmujemy z niego gałązki i zanurzamy w nim na jeden dzień sadzonki, które chcemy posadzić. Następnie możemy je posadzić w wybranym przez nas miejscu.

Naturalny roztwór można przechowywać w lodówce lub w chłodnym miejscu przez miesiąc.

Drożdże - genialny, babciny trik

Drożdże mogą znacząco przyczynić się do rozwoju systemu korzeniowego. Ten trik stosowały już nasze babcie - trudno się dziwić. Jest tani, prosty i niezwykle skuteczny. Jak przygotować roztwór drożdżowy? Wystarczy dodać 100 g drożdży na litr wody, a następnie wymieszać. Sadzonki należy pozostawić w roztworze na 24 godziny, a później spłukać.

Cynamon - nie tylko przyprawa

Cynamon sprawdza się nie tylko w kuchni, ale i w ogrodzie. Ta popularna przyprawa może również posłużyć jako preparat do ukorzenienia sadzonek. Wystarczy rozsypać mielony cynamon na ręczniku papierowym, a następnie obtoczyć w nim końcówkę sadzonki, która ma być ukorzeniona. Następnie taką sadzonkę umieszczamy w ziemi. Uważajmy jednak, aby nie zetrzeć z nich cynamonu - dlatego też umieszczajmy je w ziemi powoli i starannie.

