Czym są goździki?

Wszyscy doskonale wiedzą, jak pachną i wyglądają goździki, ale dużo osób zastanawia się, skąd się one biorą. Okazuje się, że ta aromatyczna przyprawa, to nic innego, jak wysuszone i zamknięte pąki kwiatowe czepetki pachnącej, rośliny, która uprawiana jest w klimacie równikowym. Goździki wykorzystywane są masowo w przemyśle spożywczym, ponieważ świetnie aromatyzuje wypieki, ale spełnia się także w farmaceutyce. Ponadto w goździkach znajduje się olejek eteryczny, który sprawdza się aromaterapii. Do czego jeszcze można wykorzystać goździki? Po nie często sięga się w przypadku obniżonego nastroju albo wtedy, kiedy trapią nas delikatne infekcje, ponieważ wystarczy dodać je do herbaty i uzyskujemy bardzo pożądany napój rozgrzewający.

Co można znaleźć w goździkach?

Wiadomo już, że goździki mają bardzo przyjemny zapach i smak: to zasługa bardzo bogatego smaku, jaki można znaleźć w tej cennej przyprawie. To źródło witamin, m.in. z grupy B, ale także C i rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, E oraz K. Ponadto obecne są w nich minerały: wapń, żelazo, cynk, potas, fosfor i magnez, które są kluczowe, aby organizm pracował bez zarzutu. Jednak najcenniejszym składnikiem jest wspomniany już olejek eteryczny, który zawiera eugenol. To właśnie on sprawia, że goździki są cennym surowcem w farmaceutyce i aromaterapii. Okazuje się, że ma on działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne, co pozwala zaliczyć go do cennego grona naturalnych antybiotyków.

Na co pomagają goździki?

Goździki mają bardzo bogaty skład i mogą ulżyć w bólu 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, jaką moc mają goździki, warto wspomnieć, na co pomagają. Okażą się nieocenione, kiedy trapią nas infekcje: np. jamy ustnej, gardła i żołądka, ale nie tylko. Mogą się również okazać nieocenione w przypadku problemów z nerkami i pęcherzem. Okazuje się także, że mogą one poprawić ciśnienie tętnicze krwi oraz koić nerwy, czy łagodzić skutki przewlekłego stresu. Goździki mogą być również pomocne w przypadku występowania bólu, np. zęba. Patent z życiem goździków może ulżyć i pomoc poczekać do umówionej wizyty u dentysty. Żucie goździków jest również pomocne, aby pozbyć się nadmiaru bakterii występujących w jamie ustnej, co sprawi także, że zniwelujemy problem nieświeżego oddechu.

Jak stosować goździki?

Goździki zawierają olejek eteryczny, który ma w składzie eugenol 123RF/PICSEL

Goździki bez problemu można kupić w sklepach w dwóch formach: albo całych zasuszonych pąków kwiatowych, albo w formie suszonej. Ta druga opcja jest najlepsza do przygotowywania różnych posiłków, ale najlepiej sprawdza się do przygotowywania słodkości: szarlotki, pierników i ciasteczek. W celach leczniczych lepiej sięgnąć po całe goździki, ponieważ łatwiej je dozować. Wystarczy kilka z nich zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem przez kilka minut, aby uzyskać napar. Można po ostudzeniu pić go małymi łykami albo płukać nim jamę ustną. W przypadku bólu zęba można goździki w całości żuć, aż do momentu, kiedy poczujemy ulgę.