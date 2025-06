Zaparz i podlej zamiokulkasa. Zyska soczyście lśniące liście szybciej, niż myślisz

Natalia Jabłońska

Zamiokulkas to roślina, która słynie z wytrzymałości i niewielkich wymagań, ale to nie znaczy, że nie warto jej od czasu do czasu nieco "rozpieścić". Naturalny napar z pokrzywy to prosty, domowy sposób na poprawę kondycji rośliny bez chemii i kosztownych nawozów.