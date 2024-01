Spis treści: 01 Zamiokulkas zagościł w polskich domach

02 Co zrobić, żeby zamiokulkas wypuszczą nowe liście?

03 Odżywka z czosnku dla zamiokulkasa

04 Domowe odżywki dla zamiokulkasa. Postaw też na pokrzywę i fusy

Zamiokulkas jest uwielbiany za swój elegancki wygląd, który pasuje do każdego wnętrza, bowiem sprawdzi się także i przy małym metrażu. Mimo, że jego pielęgnacja nie przysparza zazwyczaj kłopotów, co jakiś czas potrzebuje wzmocnienia oraz nawożenia. Co zrobić, żeby zamiokulkas miał zawsze zielone i błyszczące liście? Sekretem jest domowa i tania mieszanka.

Zamiokulkas zagościł w polskich domach

Zamiokulkas jest bardzo wdzięczną rośliną do hodowli, a jego pielęgnacja jest dość prosta. Jest bardzo wytrzymały i nawet mało doświadczeni hodowcy doskonale radzą sobie z jego pielęgnacją. Raczej nie atakują go choroby i szkodniki, przetrzyma nawet chwilową suszę w doniczce.

Reklama

Jednak co jakiś czas warto roślinę wzmocnić i warto to zrobić za pomocą tanich i domowych odżywek. Ich przygotowanie nie jest skomplikowane, a zapewnia znakomite efekty.

Przeczytaj też: Idealna roślina dla zapominalskich? Efektowniejsza, niż kaktus!

Co zrobić, żeby zamiokulkas wypuszczą nowe liście?

Najważniejsze, to zadbać o odpowiednią glebę. Zamiokulkas potrzebuje dobrej jakości ziemi obfitej w składniki odżywcze. Gleba powinna być jednocześnie lekka i przepuszczalna. Aby pomóc roślinie w wypuszczaniu nowych pędów, należy zadbać o odpowiednie nawożenie. Zamiokulkas potrzebuje takich składników odżywczych jak: azot, fosfor czy potas.

Odżywka z czosnku dla zamiokulkasa

Miksturę z czosnku dla zamiokulkasa wykonamy w bardzo prosty sposób, bowiem potrzebujemy tylko dwóch składników: przegotowanej wody i trzech ząbków czosnku.

Czosnek przeciskamy przez praskę (można go też drobno posiekać), aby uwolnić wszystkie jego cenne składniki. Następnie wrzucamy go do litra wystudzonej i przegotowanej wody i zostawiamy pod przykryciem na kilka godzin. Po tym czasie odżywka jest już gotowa.

Tak przygotowaną odżywką podlewamy roślinę mniej więcej raz w miesiącu.

Sprawdź też: Zaparz i podlej zamiokulkasa. Zachwyci nowymi liśćmi szybciej, niż myślisz

Zdjęcie Co robić, gdy zamiokulkas żółknie? / 123RF/PICSEL

Domowe odżywki dla zamiokulkasa. Postaw też na pokrzywę i fusy

Łatwą do wykonania odżywką jest mikstura z fusów. Aby ją ją zrobić wystarczy dwie łyżki fusów zalać szklanką wody, wymieszać i podlać naszą roślinę. Fusy z kawy możemy także bezpośrednio rozsypać na ziemi w doniczce, warto pamiętać także o ich dodaniu do ziemi podczas przesadzania rośliny.

Fusy są bogate m.in. w potas, magnez, wapń, mają też wysokie stężenie azotu, co korzystnie wpływa na naszą roślinę.

Zamiokulkasa wzmocni także odżywka z pokrzywy. Wystarczy zaparzyć zasuszone lub świeże liście rośliny w gorącej wodzie, a następnie zostawić je do wystygnięcia. Powstałym naparem podlewamy zamiokulkasa. Gdy "napije się" naparu, szybko wypuści nowe, młode listki.