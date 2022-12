Podlewanie zamiokulkasa - woda to nie wszystko

Aby zamiokulkas pięknie rósł, wystarczy przestrzegać kilku złotych zasad. Na liście pod hasłem "pielęgnacja zamiokulkasa" wysoko znajduje się punkt dotyczący jego podlewania. Nie przesadzamy z dostarczaniem mu wody. Jeśli chcemy, by roślina zachwycała nas swoim pięknem, a nie marniała w oczach, to przede wszystkim podlewajmy jego podłoże, a nie liście. Sprawdzajmy wierzchnią powierzchnię podłoża. Łapmy za konewkę, dopiero gdy jest ona przeschnięta. Przed podlaniem zamiokulkasa upewnijmy się, że woda ma temperaturę pokojową. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co zrobić, żeby zamiokulkas szybciej rósł, to zapamiętajcie jedno - ta roślina nie lubi nadmiaru wilgoci. A w szczególności nie możemy dopuścić do zastoju wody w doniczce. Zamiokulkasa zazwyczaj podlewa się raz na dwa tygodnie, a w zimie nawet raz w miesiącu.

Nawóz dla zamiokulkasa

Sama woda nie wystarczy, aby pobudzić zamiokulkasa do wzrostu, potrzebny jest też dobry nawóz. Można wykorzystać do tego sprawdzone dodatki, które działają zbawiennie na roślinę. Na przykład przygotować nawóz z żelatyny, która jest źródłem azotu. Ten natomiast wpływa na wypuszczenie przez rośliny nowych, soczyście zielonych liści.

Przepis na nawóz z żelatyny

Niedawno opisywaliśmy również sprawdzony przez wielu ogrodników napar z pokrzywy, która dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych, jak azot, potas czy fosfor.

Napar z pokrzywy dla zamiokulkasa

Czy zamiokulkasa można podlewać piwem?

Ciekawym sposobem jest także podlewanie zamiokulkasa piwem. Piwo zawiera słód i chmiel, które wpływają na szybszy wzrost rośliny, wzmocnienie jej. Zawarte w piwie drożdże, białka oraz cukry odżywią mikroby w glebie. Nie mówiąc już o składnikach mineralnych, jak potas, wapń, magnez czy fosfor. Jeśli zastosujemy odżywkę z piwa regularnie, będziemy mogli zauważyć nowe liście o mocnym połysku. Taką kurację uwielbiają fikusy oraz storczyki (w ich przypadku pryskamy odżywką łodygi i korzenie).

Podlewanie piwem zamiokulkasa - jak to zrobić?

Ja przygotować taki "chmielowy nektar"? To nic trudnego. Potrzebujemy 50 ml piwa na 200 ml odstanej wody. Piwo przelej najpierw do butelki i poczekaj, aż napój się wygazuje. Następnie dodaj do niego przygotowaną wcześniej wodę. Dokładnie wymieszaj (możesz delikatnie potrząsać butelką). Przygotowanym roztworem podlewaj zamiokulkasa.

