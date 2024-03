Spis treści: 01 Zębacz smugowy - niedoceniana przez Polaków ryba o nietypowym wyglądzie

02 Jakie wartości odżywcze skrywa w sobie zębacz smugowy?

03 Zębacz smugowy - dlaczego warto go jeść?

04 Kto powinien unikać tej ryby w swojej diecie?

Zębacz smugowy - niedoceniana przez Polaków ryba o nietypowym wyglądzie

Zębacz smugowy znany również jako wilk morski czy też zębacz pasiasty, to ryba słonowodna, która występuje w północnych rejonach Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Spokojnego. Choć można spotkać ją również w Bałtyku, w Polsce nie cieszy się taką popularnością jak inne gatunki ryb. A niesłusznie, bo zębacz smugowy jest nie tylko bardzo smaczny, ale i też zdrowy.

Ryba ta osiąga długość od 50 do 150 cm, a jej barwa może przybierać różne odcienie — od szaro-niebieskiego, przez oliwkowozielony, po brązowy. Na bokach ryby znajdziemy od 10 do 15 pionowych ciemnych pasów lub smug, przez które zębacz smugowy otrzymał miano "pasiastego". Ryby te charakteryzują się specyficznym i dość imponującym uzębieniem, jednak mimo nieco mylącego wyglądu, warto wiedzieć, że nie są one agresywne.

Jednak tym, co sprawia, że zębacz smugowy jest doceniany wśród miłośników ryb, nie jest jego wygląd, a białe, delikatne i niskokaloryczne mięso.

Jakie wartości odżywcze skrywa w sobie zębacz smugowy?

Zębacz smugowy nie tylko cieszy podniebienie swoim smakiem, ale także dostarcza naszemu organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Jest bogatym źródłem:

witamin z grupy B (B1, B3, B5, B6, B12),

witaminy A,

minerałów takich jak selen, fosfor, cynk, magnez, potas, sód,

kwasów omega-3,

białka.

Zębacz smugowy ma niską zawartość tłuszczu (ok. 3 g w 100 g mięsa) i jest niskokaloryczny (100 kcal w 100 g mięsa), przez co osoby dbające o sylwetkę, mogą bez obaw włączyć go do swojej codziennej diety.

Zdjęcie Zębacz smugowy ma smaczne, białe i delikatne mięso / 123RF/PICSEL

Zębacz smugowy - dlaczego warto go jeść?

Spożywanie zębacza smugowego może przynieść liczne korzyści zdrowotne, takie jak:

wzmocnienie odporności - cynk i witamina B6 wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, pomagając w walce z infekcjami,

- cynk i witamina B6 wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, pomagając w walce z infekcjami, zapobieganie anemii - dzięki zawartości witaminy B12 wspiera produkcję czerwonych krwinek, co zapobiega niedokrwistości,

- dzięki zawartości witaminy B12 wspiera produkcję czerwonych krwinek, co zapobiega niedokrwistości, obniżanie poziomu "złego" cholesterolu - kwas omega-3 i niacyna mogą pomóc w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu, co korzystnie wpływa na serce,

- kwas omega-3 i niacyna mogą pomóc w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu, co korzystnie wpływa na serce, wspomaganie walki ze stresem - kwas pantotenowy, kwasy omega-3 i magnez pomagają regulować reakcję organizmu na stres,

- kwas pantotenowy, kwasy omega-3 i magnez pomagają regulować reakcję organizmu na stres, zachowanie zdrowej skóry - białko zawarte w mięsie zębacza smugowego pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji,

- białko zawarte w mięsie zębacza smugowego pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji, zmniejszenie uczucia zmęczenia - fosfor wspiera mięśnie i minimalizuje uczucie znużenia.

Kto powinien unikać tej ryby w swojej diecie?

Mimo licznych korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania zębacza smugowego pamiętajmy, że rybę tę należy jeść w umiarkowanych ilościach.

Z kolei niektórzy powinni zupełnie zrezygnować z jej spożywania. Chodzi w szczególności o osoby z alergią na ryby, nietolerancją histaminy, kobiety w ciąży, a także osoby z wysokim poziomem rtęci we krwi.

Pamiętajmy, że w przypadku przewlekłych problemów zdrowotnych przed włączeniem tej ryby do jadłospisu zaleca się konsultację z lekarzem.